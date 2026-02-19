Ismael Peña es oficialmente el rector de la U. Nacional: CSU acatará fallo del tribunal

José Isamel Peña llegará a la rectoría de la Universidad Nacional luego de un fallo emitido por el Tribunal Superior de Bogotá. Foto: Terumoto Fukuda

José Ismael Peña fue nombrado rector de la Universidad Nacional, luego de que el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de la universidad pública, anunciara que acatará el fallo de segunda instancia del Tribunal Superior de Bogotá que ordenó su designación.

La decisión se tomó en una sesión extraordinaria del CSU, convocada este jueves 19 de febrero a las 8:30 de la mañana en la Hemeroteca de la universidad y presidida por Ricardo Moreno, viceministro de educación superior. En el orden del día se discutieron dos puntos: el mecanismo para adoptar el fallo y sus implicaciones para la comunidad universitaria.

Lucía Botero, decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de la sede Bogotá y delegada del Consejo Académico, fue la primera en tomar la palabra. “A todos nos tomó por sorpresa la sentencia, pero tenemos que avanzar”, señaló, antes de leer un comunicado suscrito por los 11 decanos y decanas de esa sede.

En la carta, los decanos asumieron el compromiso de acompañar el proceso de empalme institucional tras la renuncia de Carolina Jiménez a la vicerrectoría de la sede Bogotá. “El Consejo de sede Bogotá, del cual hacemos parte, es una muestra de que ninguna diferencia está por encima del bien institucional que debemos defender”, añadieron. En el documento también pidieron mantener las hojas de ruta que ya se vienen desarrollando en la sede.

Después de leer el comunicado, Botero propuso elaborar una resolución para dar por terminado el proceso del profesor Andrés Felipe Mora como rector encargado y expedir una nueva en la que se dé cumplimiento al fallo judicial. “No sé si se debe escribir que es el rector designado o que cumplimos el fallo”, dijo.

Luego intervino Víctor Moncayo Cruz, representante del CESU, quien aclaró que acatar la decisión judicial no implica renunciar a una posición crítica frente al contenido del documento. “El cumplimiento del fallo no significa una limitación a nuestras consideraciones críticas, en particular frente a los principios de la autonomía universitaria”, sentenció.

Moncayo, quien también propuso dar por terminado el encargo del profesor Andrés Mora y formalizar el “reintegro” de José Ismael Peña a la rectoría, señaló que, aunque este 19 de febrero regresa Peña al cargo, el CSU dará continuidad a las políticas aprobadas durante la administración de Leopoldo Múnera, quien salió de la rectoría en noviembre de 2025, luego de que el Consejo de Estado declarara nula su designación.

