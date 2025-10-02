En pocos días inicia en Bogotá la cumbre sobre bullying y salud mental en colegios

Foto: Getty Images - Las Igualadas

Si hay unos temas que suelen inquietar a padres de familia y a la comunidad educativa son el acoso, el bullying y la salud mental de los estudiantes. ¿Cómo enfrentar esos casos y mejorar su bienestar? ¿Cuáles son los mejores caminos para detectar a tiempo ese fenómeno y prevenirlo? ¿Qué estrategias pueden implementar los colegios?

No son preguntas fáciles de resolver, pero hay experiencias que pueden ser muy útiles para rectores, profesores, psicólogos padres, madres y alumnos. Varias de ellas se presentarán en Bogotá el 14 y 15 de octubre.

Esos días la ciudad será la sede de una cumbre internacional que reunirá a más de 700 participantes de colegios públicos y privados para, precisamente, “trabajar en soluciones innovadoras de convivencia, bienestar emocional y salud mental en las aulas”, como señalan en un comunicado los organizadores.

En el Gimnasio Moderno, que será la sede de EduCare Summit 2025 —como se llama el encuentro—, se presentarán 16 conferencias y dos páneles. Además, habrá dos talleres y 20 mesas de trabajo.

“Los mayores retos del sistema educativo hoy son la convivencia y el bienestar emocional”, señala Juan Sebastián Hoyos, rector del Gimnasio Moderno. “Necesitamos pasar de respuestas reactivas a acciones preventivas que construyan paz, armonía y habilidades socioemocionales en nuestras comunidades educativas. EduCare es valioso porque convoca a expertos de primer nivel y a todos los actores del sector para reflexionar sobre una pregunta esencial: ¿qué tipo de sociedad queremos construir y qué valores debemos priorizar en la educación?”.

Entre los ponentes que estarán en la cumbre se encuentran Giuseppe Lavenia, psicólogo, profesor universitario y presidente de la Asociación Nacional Di.Te. Presentará la conferencia “La trampa invisible de la era de las pantallas: niñez y adolescencia entre la nomofobia, el ciberacoso y el aislamiento voluntario”.

También estará el educador Henry May, fundador de Coschool, The Huracan Foundation y Edumoción; Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, y Olga Lucía Velásquez Nieto, representante a la Cámara y autora de la Ley 2460 de 2025, de Salud Mental.

EduCare Summit 2025 es una iniciativa liderada por el Gimnasio Moderno y SanumBe, donde son expertos en bienestar emocional. Cuenta con el respaldo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), la Corte Constitucional, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Secretaría de Educación de Bogotá, Idartes y Ciprés, entre otros aliados.

El encuentro estará abierto al público, que debe registrarse en el este enlace.

