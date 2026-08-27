Esta es la lista de los representantes del presidente ante los CSU de universidades públicas

Plaza central sin la imagen del "Che Guevara" y recorrido por las instalaciones de esta universidad. Foto: Cristian Garavito

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Por medio del Decreto 1310 de 2026, el gobierno de Abelardo de la Espriella dio por terminadas las designaciones de quienes eran los representantes del expresidente, Gustavo Petro, ante los Consejos Superiores (CSU) de las instituciones de educación superior (IES) públicas.

El acto administrativo del Ministerio de Educación, entonces, nombra a las personas que entrarán en su reemplazo y que, a partir de ahora, representarán al jefe de Estado en esas instancias.

El nombre que más se repite es el del sacerdote y abogado Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella, quien fue designado ante los CSU de la Universidad Nacional, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Valle y la Universidad del Atlántico. Se trata de algunas de las instituciones de educación superior públicas más importantes del país.

Los demás designados son:

- Diego Alejandro Torres Galindo, como el otro representante de Presidencia ante el CSU de la U. Nacional.

- Víctor Hugo Malagón Basto, representante ante el CSU de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).

- Brenda Magaly Restrepo Plazas, representante ante el CSU de la Universidad de la Amazonia.

- Gabriel Jaime Cardona Orozco, representante ante el CSU de la Universidad Tecnológica de Pereira.

- María Rocío Cortés Vargas, representante ante el CSU de la Universidad de Cundinamarca.

- Cenaida Rubiela Alvis Barranco, representante ante el CSU de la Universidad Popular del Cesar (en la cual se desempeñó Juliana Guerrero como representante del expresidente Gustavo Petro).

- Isaura Yaneth Parejo Buelvas, representante ante el CSU de la Universidad del Magdalena.

- Wilson Caballero Ariza, representante ante el CSU de la Universidad Industrial de Santander.

- Esneyder Andres Nazarith Vidal, representante ante el CSU de la Universidad del Cauca.

- Julián Ricardo Gómez Ávila, representante ante el CSU de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

Cabe recordar que el Consejo Superior Universitario es la máxima autoridad de dirección y gobierno de las IES públicas.

La representación del jefe de Estado ante estos órganos constituye un mecanismo de articulación institucional entre el gobierno y estas universidades, según los términos previstos en la Constitución Política, la ley y cada uno de sus respectivos estatutos.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚