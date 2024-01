Mintrabajo hizo inspección en la U. de Colombia por caso Moreno de Caro

La Institución Universitaria de Colombia fue fundada por el político Carlos Moreno de Caro. Foto: Institución Universitaria de Colombia

El viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, Edwin Palma, por medio de cuenta de X, anunció que la cartera llevó a cabo una visita de inspección de tres días a la Institución Universitaria de Colombia, luego de que se conocieran una serie de videos en los que el excongresista y fundador del plantel, Carlos Moreno de Caro, se ve gritando a algunas de sus empleadas. (Puede leer: Denuncian por presunto acoso y maltrato al excongresista Carlos Moreno de Caro)

La visita del plantel fue durante tres días, según explica Palma, porque no se trataba únicamente de los vídeos que se hicieron virales. “Encontramos allí distintas violaciones a las normas del trabajo y la seguridad social. Hemos iniciado obviamente las investigaciones”.

Durante tres días estuvimos en la Universitaria de Colombia de propiedad de la familia Moreno de Caro. Hay hallazgos importantes que serán parte de dos líneas de investigación y compulsamos copias a @Supersalud @SuperVigilancia @Mineducacion @FiscaliaCol por temas que son de su… pic.twitter.com/EqzOfPgTz4 — Edwin Palma Egea (@PalmaEdwin) January 15, 2024

Los videos fueron publicados el 6 de enero de este año. En ellos se observa cómo trabajadoras de esa institución educativa son agredidas verbalmente e, incluso, se les impide la libre movilidad dentro de la sede de la institución.

En entrevista con Noticias Caracol, una de las mujeres afectadas aseguró en ese entonces que “tuve un ataque de pánico por una serie de cosas que sucedieron a lo largo de su discusión. Yo quería salir a tomar agua, pero no me dejaba salir de la oficina. Me tuvo encerrada”. (Le puede interesar: Colegios públicos en Medellín entran en urgencia manifiesta, ¿qué significa?)

Una de esas líneas, añade, está relacionada con la violación a normas sustantivas del trabajo y la otra es la de los riesgos laborales. Estos hallazgos también serán enviados a la Superintendencia de Salud, Superintendencia de Vigilancia, al Ministerio de Educación y la Fiscalía General de la Nación.

Palma comenta que los trabajadores del plantel educativo tienen la idea de conformar un sindicato y, añade, que en ese proceso podrán contar con la asesoría de los expertos de la cartera. Asimismo, invitó a las personas a denunciar en caso de que sus derechos se violen en sus puestos de trabajo.

Después de conocerse este caso, por medio de un comunicado, la institución señaló que si bien Moreno de Caro fue uno de sus fundadores, no ha tenido un rol activo desde 2017. El rector y representante legal actual es Guillermo Hoyos Gómez. (Lea también: Plan de salvamento Icetex: una medida para beneficiar a 98.000 deudores)

“Desde el momento en que se hicieron públicos los videos, activamos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, Recursos Humanos y Comité de Convivencia Laboral, para garantizar que las personas que se consideran agredidas sean escuchadas y puedan interponer las denuncias correspondientes”, puntualizaron desde el plantel.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚