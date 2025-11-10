¿Estudiar virtual en universidad extranjera? Vea esta alarma de las universidades colombianas

Los programas virtuales ofrecidos por universidades extranjeras podrían, en ocasiones, ser engañosos para los estudiantes. Foto: Cortesía

La Asociación Colombiana de Instituciones de Educación Superior (ACIET), junto con la Asociación de Instituciones de Educación del Caribe (ASIESCA), le acaba de mandar una carta al ministro de Educación, Daniel Rojas, para pedirle que tome acciones frente a la enorme cantidad de programas académicos de entidades extranjeras que podrían no estar cumpliendo con los requisitos legales del país.

En la carta, de seis páginas, estas dos organizaciones le manifiestan a Rojas su “profunda preocupación frente al incremento de ofertas académicas de instituciones de educación superior extranjeras” que promueven programas de pregrado y de posgrado.

Como habíamos contado en este artículo, en los últimos nueve años, la oferta de posgrados virtuales ha aumentado más de un 380 % en el país.

Lo que les inquieta es que esas ofertas “podrían estar desarrollándose al margen de la normativa nacional que regula los programas académicos, afectando el equilibrio de la oferta educativa y las condiciones de competencia justa entre las instituciones nacionales y las extranjeras”, escriben.

Para ACIET y ASIESCA, promocionar y ofertar programas que no cuentan con el control apropiado, genera una “situación de competencia desleal” frente a las instituciones de educación superior nacionales que “sí cumplen con todos los requisitos legales, académicos y de aseguramiento de la calidad” que requiere el Estado.

A lo que se refieren es que, en muchas ocasiones, estas instituciones prometen a los estudiantes títulos que son “convalidables” en Colombia, cuando ese proceso necesita de varios requisitos que no se pueden omitir. Por ejemplo, deben convalidar los títulos, como lo indica la Resolución 10687 de 2019, presentando diversos documentos.

“Los títulos expedidos por instituciones de educación extranjeras, que corresponden a programas ofrecidos bajo la metodología a distancia, deberán someterse al proceso de convalidación de conformidad con la normatividad vigente”, le recuerdan a Rojas.

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 30 de 1992, las IES colombianas legalmente reconocidas son las únicas autorizadas para otorgar títulos de educación superior en Colombia”, escriben en otro apartado.

Por ese motivo le solicitan al Ministerio de Educación que tome cartas en el asunto, pues la oferta de programas académicos no se puede convertir, a sus ojos, en “una práctica que podría ser laxa, con plataformas que posiblemente irían en detrimento de los ejercicios académicos rigurosos de las IES nacionales”.

¿Qué le piden al Ministerio de Educación?

Lo que le solicitan las instituciones de educación superior colombianas al Ministerio de Educación es, específicamente, que desarrolle normas y protocolos para las instituciones extranjeras que están ofreciendo esos programas para que haya claridad y cumplan los requisitos.

Además, le piden que examine la oferta de programas académicos de pregrado y posgrado que “se mercadean en el país, por medio de plataformas de instituciones de educación superior extranjeras”.

Por último, le solicitan que oriente a la ciudadanía “sobre los riesgos de matricularse en plataformas con oferta de programas no autorizados”.

