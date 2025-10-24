Examen de admisión U. de Antioquia 2026-1: esto es lo que debe tener en cuenta

Los resultados se darán a conocer el 12 de noviembre. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este lunes, 27 de octubre, 35.081 personas presentarán la prueba de admisión de la Universidad de Antioquia, para obtener uno de los 6.818 cupos disponibles que hay para estudiar en la institución a partir del primer semestre de 2026. El examen se aplicará en los diferentes campus de la UdeA en el departamento de Antioquia.

Según la institución, de los 157 programas académicos disponibles, los que tienen más interesados son Medicina, Ingeniería de Sistemas, Medicina Veterinaria, Odontología y Derecho. La gran mayoría (33.660) presentarán la prueba de manera presencial, y 1.421 aspirantes lo harán de manera virtual.

(Lea: SENA ofrece más de 60 mil cupos para estudiar en uno de los 15 programas virtuales)

La UdeA dio a conocer que del total de inscritos el 76 % son egresados de instituciones de educación públicas, y habrá más mujeres que hombres presentando el examen. Además, informaron que hay 3.425 cupos para los programas ofertados en Medellín, 2.458 para las regiones y 935 en modalidad virtual.

Sobre la prueba de admisión explicaron que tiene un duración de tres horas y se aplicará en jornada doble, es decir de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 3:00 p. m. a 6:00 p. m., en la Ciudad Universitaria, el Edificio de Extensión, la Ciudadela Robledo, la Facultad de Medicina, la Facultad de Odontología, la Facultad de Enfermería, la Facultad Nacional de Salud Pública, la Sede de Posgrados y la Antigua Escuela de Derecho. También será jornada doble en los campus El Carmen de Viboral, Turbo, Apartadó, Caucasia y Puerto Berrío.

Sin embargo, en los campus Segovia, Sonsón, Yarumal, Carepa, Andes, Santa Fe de Antioquia y Amalfi únicamente tendrán jornada en la mañana.

Los resultados de la prueba se darán a conocer el 12 de noviembre, en el Portal Web de la Universidad, y estas son algunas recomendaciones que deben tener en cuenta los aspirantes.

Llegar con suficiente tiempo para entrar, conocer y ubicar el lugar donde debe presentar la prueba. En la primera jornada la Universidad permitirá el ingreso de los aspirantes a las instalaciones desde las 7:00 a.m. Para quienes están citados a la jornada de las 3:00 p. m. el ingreso se habilitará desde las 1:00 p. m.

No podrá ingresar al lugar asignado pasado 25 minutos de la hora inicial.

Presentar, para el ingreso al lugar del examen, un documento de identidad original (tarjeta de identidad, cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, contraseña original expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil con huella dactilar y foto reciente, comprobante de documento de identidad en trámite expedido por la Registraduría Nacional del Estado Civil, con foto reciente y huella dactilar, pasaporte vigente, licencia de conducción expedida después del 2013). Sin esto no podrá ingresar.

Solo será permitido el uso de tajalápiz, borrador, lápiz negro número 2, documento válido de identificación y credencial impresa o digital.

No está permitido el uso de computadores, celulares, intercomunicadores, grabadoras, cámaras, audífonos, reproductores de música, calculadoras, agendas digitales.

No se permite el ingreso ni de carros ni de motos a la universidad.

👩‍🏫📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobreeducación?Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚