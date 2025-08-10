Falleció el profesor emérito de la Universidad de los Andes, Alain Gauthier Sellier

Alain Gauthier Sellier nació el 15 de mayo de 1951 y falleció el 9 de agosto de 2025. Foto: Universidad de Los Andes

Este sábado, 9 de agosto, la Universidad de los Andes informó sobre el fallecimiento del profesor emérito e investigador Alain Gauthier Sellier. El docente francés, que estuvo vinculado a la universidad desde 1983, murió a sus 74 años.

La Facultad de Ingeniería de Uniandes, que estuvo a cargo de Gauthier desde abril de 2005 hasta mayo de 2013, agradeció al docente por “impulsar la excelencia académica y calidad internacional. Su legado vive en cada estudiante, colega y proyecto que inspiró”.

Gauthier era ingeniero eléctrico, magíster y doctor en automática del Institut National Polytechnique de Grenoble, Francia. Trabajó como investigador en el centro de investigación del grupo Brown Boveri en París y Lyon, y participó en el desarrollo de controladores para sistemas de generación eléctrica de central nuclear y en la modelización y control de máquinas sincrónicas.

También fue coordinador de los programas de cooperación científica y técnica con el Gobierno Francés (1985-2003), coordinador nacional del programa PCP en automatización industrial (1994-2003), coordinador para América Latina de la red Alfa Air con la Unión Europea (1997-1999) y vicepresidente, miembro fundador y miembro honorífico de la Asociación Colombiana de Automática.

En su paso por la Universidad de los Andes, fue coordinador de la Maestría en Ingeniería Eléctrica, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, director de posgrado e investigación de la Facultad de Ingeniería y decano de esta Facultad.

El 23 de julio de 2014, el Consejo Académico de la U. de los Andes lo nombró profesor emérito como reconocimiento a sus 31 años de servicio.

