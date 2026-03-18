“Farmacia se desangra”: el llamado de los estudiantes de la U. Nacional por una nueva sede

“Farmacia se desangra”. Es la frase que aparece escrita en una de las paredes del edificio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional, a pocos pasos de la Plaza Ché. No es la única. En otro muro, atravesado por una grieta amplia, está pegada una cinta transparente y, debajo, un mensaje irónico: “Así se solucionan los problemas”.
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