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“Farmacia se desangra”: el llamado de los estudiantes de la U. Nacional por una nueva sede

La Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional lleva más de una década esperando un nuevo edificio. El ala norte está clausurada y la sur ya presenta sobrecarga, por lo que sus estudiantes y profesores se han visto obligados a adaptar nuevos espacios y laboratorios para continuar las clases. Sin embargo, no todas se han podido garantizar, por la infraestructura y los equipos. Ahora, están a la espera de poder reunir los COP 140.000 millones que cuesta todo el proyecto.

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Paula Casas Mogollón
Paula Casas Mogollón
18 de marzo de 2026 - 11:14 p. m.

“Farmacia se desangra”. Es la frase que aparece escrita en una de las paredes del edificio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional, a pocos pasos de la Plaza Ché. No es la única. En otro muro, atravesado por una grieta amplia, está pegada una cinta transparente y, debajo, un mensaje irónico: “Así se solucionan los problemas”.

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Paula Casas Mogollón

Por Paula Casas Mogollón

@PauCasasM
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