“Farmacia se desangra”: el llamado de los estudiantes de la U. Nacional por una nueva sede

La Facultad de Farmacia de la Universidad Nacional lleva más de una década esperando un nuevo edificio. El ala norte está clausurada y la sur ya presenta sobrecarga, por lo que sus estudiantes y profesores se han visto obligados a adaptar nuevos espacios y laboratorios para continuar las clases. Sin embargo, no todas se han podido garantizar, por la infraestructura y los equipos. Ahora, están a la espera de poder reunir los COP 140.000 millones que cuesta todo el proyecto.