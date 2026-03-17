Fecode convoca a un paro nacional de maestros para el próximo 15 de abril

Fecode convocó a un Paro Nacional del magisterio para el 15 de abril. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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La Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), que se llevó a cabo entre el 16 y 17 de marzo, finalizó con la convocatoria, para el próximo 15 de abril, a un Paro Nacional del magisterio de 24 horas. Sus objetivos son varios, según comunicó Fecode, la mayoría relacionados con el nuevo modelo de salud de los maestros.

Por un lado, se busca defender el Acuerdo 003 de 2024, el cual definió cómo debe funcionar dicho modelo y las modificaciones para la contratación de la prestación de servicios de salud. Cabe recordar que entre los principales cambios está la eliminación de un actor clave: los operadores, los cuales se encargaban de contratar a las IPS (la red de clínicas y hospitales). Ahora, esta labor está a cargo de la Fiduprevisura, una fiducia de la que el Estado es el socio mayoritario.

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Los educadores piden que se respete el presupuesto del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), “con la exigencia a las entidades prestadoras que cumplan y no suspendan injustificadamente los servicios, poniendo en riesgo la salud y la vida del magisterio y sus beneficiarios”.

Otro de los llamados es que la dirección de la Fiduprevisora respalde las acciones del Fomag que contribuyan a la estabilización del modelo de salud. Desde la federación piden conformar una mesa técnica permanente para avanzar en el cumplimiento de los acuerdos que ha suscrito la Fiduprevisora con las filiales y Fecode, en torno a la atención en salud.

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Con el paro, los maestros también aspiran la pronta expedición de decretos salariales; el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y económicas (en particular el derecho a la prima de mitad año) y garantías sindicales (que varias Entidades Territoriales estarían negando).

Durante el encuentro de la Junta Nacional de la federación, además, se votó por amplia mayoría “avanzar en los acuerdos necesarios para alcanzar la más extensa unidad de los sectores democráticos e izquierda, con el propósito decidido de respaldar en primera vuelta a Iván Cepeda Castro a la Presidencia de Colombia, para defender y seguir en la tarea de las reformas sociales”, publicó Fecode en sus redes sociales.

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