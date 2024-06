Fecode levanta paro permanente tras hundimiento de reforma a la Educación Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Fecode, el principal sindicato de maestros del país, anunció que levantó el paro permanente nacional de docentes tras el hundimiento en el Congreso de la República de la ley estatutaria de educación con la que el Gobierno Nacional pretendía reformar este sector en el país.

El presidente de Fecode, Domingo Ayala, anunció que se tomó la decisión tras una reunión de las directivas del sindicato, en la que, además, se tomó la decisión realizar asambleas municipales de maestros este viernes 21 de junio para dar a conocer el balance del paro nacional e implementar estrategias para recuperar los contenidos educativos que no se impartieron en las últimas semanas.

“Las luchas en las calles y la movilización llevaron a hundir este proyecto. Por eso hemos decidido suspender el paro permanente, pero nos mantenemos en estado de alerta ante futuros proyectos en las próximas legislaturas”, indicó Ayala, en su pronunciamiento en la Plaza de Bolívar.

Entre las principales diferencias que tenía Fecode con el proyecto era la propuesta de una nueva evaluación docente, ligada con los resultados de exámenes nacionales, como las pruebas Saber 11. Además de esto, los maestros denunciaron que la reforma promovía la privatización de la educación y afectaba la estabilidad de los maestros.

Por su parte, el sindicato también se ha opuesto a un proyecto de la senadora Paloma Valencia de bonos escolares, que se discutirá este jueves en el Senado de la República. Según Fecode, este proyecto privatizaría parte de la educación en el país.

Como ya lo contamos en este diario, la ley estatutaria está a un paso de hundirse completamente, pues Iván Name, presidente del Senado, no la incluyó en el orden del día del 20 de junio.

“No hemos logrado consensos, no la tenemos en este momento en el orden del día para mañana, pero aquí quien tiene la última palabra es la plenaria que yo no puedo reemplazarla como presidente. Tenemos tres ponencias, de tal manera que pueden hacer las deducciones del caso”, dijo Name en un diálogo con periodistas.

Desde el mismo Gobierno, voces como la del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y de la senadora María José Pizarro, indicaron que no veían probable que la ley estatutaria fuera aprobada antes del receso legislativo. Además, al ser un proyecto de ley estatutaria, no se puede debatir en sesiones extraordinarias.

Sin embargo, no se descarta un nuevo proyecto para después del 20 de julio, cuando se instala la tercera legislatura.

Puede ver acá la rueda de prensa completa:

