Ministra de Educación confirma que presentará la ley estatutaria el próximo semestre

Ministra de educación de Colombia, entrevista. Foto: Óscar Pérez

La ministra de Educación, Aurora Vergara, confirmó que, ante el virtual hundimiento del proyecto de la ley estatutaria de educación en el Congreso, ella insistirá en presentarlo nuevamente en la próxima legislatura.

“Desde el Gobierno Nacional tenemos la voluntad de continuar discutiendo el proyecto de ley estatutaria con la esperanza de consolidar un gran acuerdo nacional por la educación”, dijo, a través de un mensaje de WhastApp.

“Debemos seguir insistiendo en la búsqueda de consensos que nos permitan avanzar en la construcción de una nación donde podamos convivir y construir un futuro juntos (...) Seguiremos invitando a construir espacios de concertación y de ideas. Desde el Ministerio de Educación abriremos los escenarios de diálogo que sean necesarios”, afirmó Vergara.

Además, Vergara aseguró que es necesario que esos propósitos cuenten con el respaldo del magisterio para “que los cambios sean reales y sostenibles (...). El llamado al sector educativo es a que trabajemos unidos para que le demos al país una respuesta que está esperando hace 30 años”.

La ley estatutaria, la principal apuesta del Gobierno en términos de educación, se hundió ante la imposibilidad de que sea discutida este 19 y 20 de junio en el Senado. Como dijo horas antes el presidente de ese organismo, Iván Name, no fue incluida en el orden del día. “No hemos logrado consensos, no la tenemos en este momento en el orden del día para mañana, pero aquí quien tiene la última palabra es la plenaria”, señaló.

María José Pizarro, quien había liderado el proyecto desde los partidos de Gobierno, también confirmó que se habían reducido las posibilidades para que ese proyecto de ley saliera adelante.

Mientras tanto, Fecode, la federación que reúne a los principales sindicatos de los maestros, había dicho en horas de la tarde que iba a mantener el paro nacional. ¿La razón? A los ojos de su presidente, Domingo Ayala, deben esperar hasta el último minuto del jueves, 20 de junio, para tener la certeza de que ese proyecto no iba a ser discutido.

