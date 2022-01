Fecode pide mayor inversión en bioseguridad ante regreso presencial a clases

Ministerios de Salud y de Educación reiteraron que el 2022 debe arrancar con un 100% de presencialidad. Foto: NATALIA PEDRAZA BRAVO

Después de que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud reiteraran que desde 2022 no habrá restricciones de aforo en los colegios e instituciones públicas, con el objetivo de que niños y niños no se vean más afectados y teniendo en cuenta el avance en la vacunación, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) también se pronunció.

En un video compartido en redes el presidente de la Federación, William Velandia, señaló que nunca se han opuesto a la presencialidad, pero que, para lograrlo, es urgente que se garanticen condiciones de bioseguridad en todas las aulas.

📹 Declaraciones de Fecode ante la presencialidad en el presente año: Es importante la presencialidad, por ello, reiteramos que el Gobierno debe cumplir con las condiciones en las instituciones educativas públicas para garantizar el retorno total.



▶️https://t.co/Kt9i9i9FVX — fecode (@fecode) January 5, 2022

“Terminamos en el 2021 prácticamente con los maestros y maestras en las instituciones educativas, cumpliendo la tarea”, explicó. “Hoy, lo que le demandamos al Gobierno, es que se garantice bioseguridad”, aclaró Velandia. Proponiendo que en los colegios donde no se cumplen estas condiciones, se adelanten mesas de trabajo y el Gobierno invierta. “Tenemos escuelas sin agua, escuelas sin los elementos, sin maestros, y eso ha imposibilitado que lleguemos a ese trabajo como nosotros siempre hemos determinado”. (Le sugerimos: El regreso a los colegios es un hecho: no habrá más restricciones de aforo)

Colombia se convirtió en uno de los países de la región en el que el período de la no presencialidad en las aulas se prolongó más, hasta por dos años, no solo afectando el proceso académico, sino la nutrición y seguridad de niños y niñas. De hecho, según la última encuesta publicada por el DANE a mitad de 2021, la inasistencia escolar pasó de 2,7 % en 2019 a 16,4 % en 2020. (Le sugerimos: Lo que no revelan las cifras de inasistencia escolar del DANE)

En junio de 2020, por ejemplo, cuando los niños y niñas llevaban apenas cuatro meses encerrados en sus casas, el Instituto Colombiano de Neurociencias realizó una encuesta a padres y madres de 1.044 menores para conocer cómo el aislamiento estaba afectando su comportamiento y aprendizaje. Aunque la encuesta incluyó a niños y niñas entre los 0 y 13 años, permite discriminar la información por grupos. Por ejemplo, los resultados arrojan que en el caso de los 0 a 3 años, lo que más se reportó fueron aumento de pesadillas, con un porcentaje cercano al 70 %, seguido a que moja la cama y se frustra con frecuencia. Para el grupo de 4 a 7 años, en cambio, el comportamiento más recurrente fue que contesta grosero, con 42 %, por encima de que el menor se frustra con frecuencia y le cuesta trabajo concentrarse. En todos los grupos de edad encuestados, los investigadores concluyen que mientras el 42 % de los menores presentan signos de deterioro de habilidades académicas, la cifra sube a 88 % cuando se trata de señales relacionadas con salud mental y comportamiento. (Vea acá el documental - Invisibles: la infancia en Colombia durante la pandemia)