Fomag afirma que IPS Sumimedical canceló el contrato de atención a docentes de Medellín

A través de un comunicado, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) informó que la IPS Sumimedical canceló de manera unilateral más de 90 servicios de salud que ofrecía a usuarios del magisterio en Medellín. Estos incluyen consultas especializadas, procedimientos y cirugías.

Según el Fomag, la IPS también solicitó la remisión de todos los pacientes hospitalizados actualmente, “sin que se mediara ningún tipo de comunicación formal u oficial dirigida a este Fondo”. Aseguran que hasta el 26 de febrero, la IPS ha cancelado más de 90 servicios de salud “sin notificación a los pacientes, y sin justificación alguna”.

El fondo asegura que entre los pacientes afectados están personas con tratamientos oncológicos en curso, patologías de alto impacto clínico, “cuya continuidad no puede ser interrumpida bajo ninguna circunstancia”, escribieron en el comunicado.

Por esta razón, el Fomag activó un plan de contingencia que consiste en ampliar la prestación de servicios por parte de la IPS Alma Máter para los usuarios del Fomag en Medellín para la atención de urgencias, hospitalización, consulta prioritaria, consulta externa y cirugía.

Además, aseguran que se encuentran realizando internamente las debidas reprogramaciones y que se comunicarán con los pacientes afectados para garantizar la continuidad en sus tratamientos.

“El Fomag reitera que ha cumplido de manera consistente con sus obligaciones contractuales, y que, en lo corrido de 2026, ha cancelado el 93 % del valor radicado por servicios prestados por parte de la IPS Sumimedical”, afirmó el fondo.

Los docentes que necesiten agendar o cancelar una cita con la IPS Alma Máter, lo pueden hacer a través de llamada, (al número 6043223633), o asistir a alguna de sus sedes ubicadas en Medellín.

Inconformidades por parte de los docentes

Desde el pasado miércoles, 25 de ferebro, la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, entró en un paro por 72 horas. La principal razón, dicen, es justamente las inconformidades con el servicio de salud que les brindan.

El mismo miércoles, por ejemplo, se registraron manifestaciones en el centro del municipio de Rionegro, específicamente frente a la sede de la IPS Sumimedical. De acuerdo con los maestros que participaron, hay fallas en la atención en salud.

Por su parte, la Secretaría de Educación de Antioquia no autorizó el cese de actividades de los docentes. La Gobernación anunció que en el departamento las clases continuarán con total normalidad y advirtió que no se pagará a los docentes que no trabajen durante los días que anunciaron de paro.

