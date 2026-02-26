Acemi dice que el decreto de Minsalud, que reorganiza a las EPS, “profundiza la crisis”

A la asociación le preocupa la cantidad de usuarios que recibirá Nueva EPS, y otras entidades intervenidas, que "no tiene la capacidad" de atenderlos. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Luego de que se conociera el decreto que expidió el Ministerio de Salud, en el que modifica las reglas bajo las cuales funcionan y deben responder las EPS, la asociación que reúne a las EPS del régimen contributivo (Acemi) expresó sus preocupaciones y dio a conocer cuales serian los efectos que trae esta decisión.

Si bien el decreto 0182 del 25 de febrero no elimina el modelo de aseguramiento ni suprime a las EPS, sí reorganiza aspectos de su funcionamiento y presencia. Esto quiere decir que, redefine condiciones operativas y administrativas dentro del sistema. “Bajo las nuevas normas del aseguramiento, las EPS pueden operar solamente en los territorios donde cumplan porcentualmente con el número de afiliados requeridos”, asegura Acemi.

De acuerdo con el decreto, a nivel nacional, las EPS con más del 20 % de los afiliados en todo el país mantendrán su autorización para operar. También lo podrán hacer aquellas que tengan menos de un millón de afiliados, aunque si en un departamento su participación es inferior al 3 % del total de afiliados (sumando ambos regímenes) no podrán continuar operando en los municipios de ese territorio. Las EPS que solo operen en municipios de un único departamento podrán mantener su autorización incluso si se supera el número límite previsto para esa categoría territorial. A nivel departamental, distrital y municipal también hay unos umbrales de participación.

Para Acemi, hay tres efectos que traería consigo esta reorganización. Primero, el retiro de algunas EPS de ciertos municipios donde no cumplen con el porcentaje mínimo requerido. Segundo, la asignación de nueva población a algunas EPS, en algunos municipios donde cuentan con mayor población afiliada. Y tercero, la mayor concentración de usuarios en Nueva EPS.

“Esto tiene grave afectación para millones de usuarios que podrán ser trasladados de EPS donde son atendidos en la actualidad, a EPS que tienen serias dificultades, como es el caso de la Nueva EPS”, escribió Acemi.

Los cálculos que hace la asociación muestran que Nueva EPS, que actualmente tiene 11.5 millones de afiliados, recibiría 2.6 millones de nuevos usuarios, es decir un incremento del 22.6%. “Una EPS cuya situación financiera se desconoce, que no ha presentado Estados financieros desde 2023 y diariamente demuestra su incapacidad de atender a sus afiliados, dificultades con la red de prestación, demoras en la entrega de medicamentos, atenciones y procedimientos, no tiene desde ningún punto de vista la capacidad de recibir nuevos usuarios y garantizarles el correcto y oportuno acceso a los servicios de salud”, manifiesta Acemi.

Además, afirman que las EPS intervenidas tendrán incrementos cercanos al 40% en el número de usuarios, mientras que las EPS de Acemi, entre las que están Compensar, Sura, Sanitas, Salud Bolívar, perderán más de 800.000 usuarios, según cálculos adelantados por el gremio.

Por esto, aseguran que el decreto expedido en las condiciones actuales “profundiza la crisis y expone a las EPS a un riesgo operativo mayor que las puede llevar al colapso. Las entidades intervenidas no están preparadas operativa ni financieramente para recibir más usuarios”.

Para el gremio, el decreto 0182 reproduce casi de manera idéntica, el que fue suspendido por el Consejo de Estado en octubre de 2025. Se refieren al Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, que buscaba modificar el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo de Colombia, permitiendo cambios profundos en la organización de las EPS y de las redes de hospitales y clínicas en el país.

