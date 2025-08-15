Fomag responde a señalamientos por parte Secretaría de Educación de Bogotá

Los docentes del distrito han realizado varias manifestaciones por los problemas que se presentan en su sistema de salud. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Ayer se conoció un comunicado en el que la Secretaría de Educación de Bogotá acusó al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), entidad que administra el sistema de salud de los maestros, de “falta de compromiso” para resolver los problemas que se presentan en la atención a los usuarios.

El Fomag ahora se pronunció rechazando los señalamientos por parte de esa entidad y asegurando que “desconocen las acciones efectivas adelantadas en beneficio de los docentes de Bogotá”, según dicen en un comunicado.

La Secretaría de Educación explicó en su comunicado que, durante un Comité regional que se llevó a cabo ayer, “alertó sobre la situación de cerca de 300 docentes que llevan más de 180 días con incapacidades médicas sin calificación de pérdida de capacidad laboral”, se lee en el documento. De acuerdo con esa entidad, esto vulnera los derechos de los docentes y afecta la prestación de sus servicios educativos.

Además, la Secretaría aseguró que no hubo presencia de funcionarios del Fomag ni la Fiduprevisora, encargados del sistema de salud de los maestros, y que los representantes del Ministerio de Educación llegaron tarde y desconocían el contexto de la reunión.

Ante esto, el Fomag aseguró en su comunicado que sus funcionarios sí asistieron al Comité. “El Comité extraordinario del 14 de agosto fue convocado con solo 24 horas de anticipación. Aun así, la Fiduprevisora asistió con la coordinadora distrital del FOMAG, Addris Arrieta, y la médica laboral, doctora Nismi Brun, lo que desmiente la versión de que no hubo presencia institucional”, afirman.

El Fomag también asegura que las incapacidades a las que hizo referencia la Secretaría de Educación no se habían informado oficialmente antes del Comité de ayer. “Tras recibir los datos en el Comité, se solicitó su ampliación para remitirlos a la IPS correspondiente. La propia Secretaría reconoció que esos docentes ya fueron atendidos en primera consulta de Medicina Laboral”, apuntaron en el comunicado.

Finalmente, el Fondo y la Fiduprevisora manifestaron que se han destinado recursos por más de $500.000 millones en el sistema de salud de los docentes y que están adelantando acciones en Bogotá para beneficio de los docentes.

La Secretaría, sin embargo, también se refirió en el comunicado a la falta de “una transición ordenada” en el sistema de salud, pues se han finalizado contratos con algunos prestadores de servicios, algo que ha ocasionado demoras en la atención de pacientes.

¿Qué ha pasado con el sistema de salud de los maestros?

Desde el 1 de mayo de 2024, el Gobierno implementó una reforma en el sistema de salud de los docentes del país. Este pasó a estar completamente a cargo del Fomag y la Fiduprevisora, pero desde que empezó a funcionar se han presentado importantes reclamos por parte de los pacientes por demoras en la atención y entrega de medicamentos.

A esto se suma que se han implementado cambios, como un nuevo manual tarifario, que no han caído del todo bien en los hospitales que les prestan servicios, como contamos en esta nota.

Sin embargo, es importante aclarar que este sistema de salud ya arrastraba problemas desde hace varios años, antes de la reforma. Un informe del Observatorio Así Vamos en Salud recopiló las barreras de atención y los problemas que ha tenido desde 2017.

