Gobierno gira 230.529 millones de pesos al Icetex para apoyos a estudiantes en 2025-2

El Icetex asegura que no hay número de becas determinadas y cubrirán el 100% del programa. Foto: Pexels

El Gobierno realizó el giro de 230.529 millones de pesos al Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (Icetex) para garantizar los apoyos a sus beneficiarios en el segundo semestre de 2025. Los recursos se destinarán a subsidio de sostenimiento, condonaciones parciales (de entre el 25 % y el 50 %) de créditos a colombianos focalizados por condición de mayor vulnerabilidad socioeconómica y condonaciones totales a los jóvenes con mejores resultados en la prueba Saber Pro.

“Los recursos girados hacen parte de los 495.188 millones de pesos asignados al ICETEX para cubrir estos beneficios en 2025 y que avanzan en su ejecución de acuerdo con el calendario académico”, comunicó el instituto. En este 2025-2 se está “llevando a cabo el proceso de giros de sostenimiento a los estudiantes focalizados que renovaron su crédito educativo de largo plazo y que tienen contemplado dicho subsidio para el presente período académico”.

En total, agregó la entidad, los apoyos de sostenimiento estarán dirigidos a 46.240 estudiantes. De los 230.529 millones de pesos girados, 117.050 millones se destinarán a subsidio de sostenimiento, 67.448 millones a condonación parcial de los beneficiarios focalizados por su nivel socioeconómico y 17.670 millones a los mejores resultados Saber Pro. Además, 28.361 millones de pesos serán para cubrir compromisos de subsidio a la tasa del pasado semestre académico.

A través de estos apoyos de sostenimiento, dice el comunicado, los jóvenes de Colombia priorizados podrán solventar sus gastos de manutención, así como avanzar en la gestión financiera para que continúen con sus estudios y se puedan llegar a graduarse.

El Icetex subrayó que, actualmente, se está viabilizando el proceso de desembolsos de cada uno de los estudiantes, además de la validación de la información bancaria de sus cuentas para garantizar un giro exitoso. Para ello, recalcó, “es indispensable que los beneficiarios de crédito cubiertos con este apoyo de sostenimiento tengan habilitada su cuenta de ahorros registrada ante el instituto para poder recibir dichos recursos de manera satisfactoria”.

