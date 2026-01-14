En Bogotá, 36 colegios privados podrían cerrar este 2026

El aumento del salario mínimo estaría afectando directamente la operación de los colegios privados. (Photo by Alessandro RAMPAZZO / AFP) Foto: AFP - ALESSANDRO RAMPAZZO

La Mesa de Rectores de Colegios Privado de Bogotá informó que estima que, para este año, entre 35 y 36 instituciones privadas cerrarán en la ciudad. Carlos Ramos, representante de esa instancia, le explicó a El Espectador que ese número surge de “un dato ponderado que tenemos a partir del trabajo en las localidades donde, entre uno y dos colegios por localidad, han manifestado que no continuarán este año”.

Ramos confirmó que durante la mañana de este miércoles se realizó una mesa técnica con el Ministerio de Educación para tratar el tema. “Ya contamos con un documento técnico-jurídico que se va a presentar y vamos a solicitar una comisión especial para analizar las implicaciones. La razón es sencilla: las resoluciones, los acuerdos y las decisiones presupuestales de los colegios fueron establecidas hace dos meses y no se previó que el aumento del salario mínimo fuera de estas proporciones”. El delegado se refiere al aumento del 23% que decretó el Gobierno.

“No solo quedamos cortos, sino que ya no se puede hacer nada, porque cualquier modificación a lo ya aprobado y acordado podría generar irregularidades o sobrecostos, e incluso implicar procesos administrativos”, agregó Ramos.

En esa lógica, el aumento del salario mínimo estaría afectando directamente la operación de los colegios privados, ya que incrementa sus costos fijos al subir los salarios de docentes y personal administrativo. Muchos de estos colegios planificaron sus presupuestos antes de conocerse el incremento, por lo que no cuentan con recursos adicionales para cubrir este gasto, lo que genera desajustes.

“En este momento, cualquier cobro por encima de lo ya establecido e informado a los padres podría generar un proceso administrativo y llevar incluso al cierre de una institución”, explicó Ramos. Es decir, a pesar de que las instituciones planearon un año con el supuesto de un aumento de salario mínimo más bajo del que terminó siendo, no pueden cambiar ahora los precios de las matrículas que ya fueron fijados y comunicados a las familias, lo que las deja, en esa lógica, sin margen para cubrir los gastos adicionales y aumenta el riesgo de que algunas de esas instituciones enfrenten dificultades financieras o incluso se vean obligadas a cerrar.

Pero eso no es lo único que ha afectado a estas instituciones en los últimos años. Ya en agosto de 2024 explicábamos en esta nota que la caída en la matrícula también se relaciona con cambios demográficos y sociales de largo plazo. En Bogotá, el número de nacimientos pasó de 116.765 en 2008 a 66.567 en 2021, ubicando a la ciudad entre las de menor fecundidad del país. Esta disminución de la población estudiantil se refleja de manera directa en los colegios privados, que dejaron de recibir unos 100.000 estudiantes entre 2016 y 2020.

A esto se suma la migración: la población venezolana, que durante años había compensado parcialmente la caída de estudiantes, comenzó a reducirse entre 2022 y 2023, lo que afectó la matrícula en 2024. Además, es posible que algunos colegios privados no hayan podido adaptar sus currículos académicos a los cambios del mercado educativo y tecnológico, lo que dificultó atraer y retener estudiantes.

La combinación de estos factores (baja natalidad, migración, dificultades de adaptación, además de las dificultades financieras), podría explicar en gran medida la reducción en la matrícula y los cierres que se han venido registrando en la ciudad.

