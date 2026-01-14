Joshue Castellanos, profesor colombiano, clasificó entre los 10 mejores del mundo

Joshue Castellanos Paternina, docente cordóbes. Foto: Cortesía

Global Teacher Prize, uno de los reconocimientos internacionales más importantes para docentes y que es otorgado por la Fundación Varkey, publicó la lista de los 10 finalistas a mejor docente del mundo. El profesor colombiano Joshue Castellanos Paternina es uno de ellos.

De acuerdo con la organización del galardón, el recorrido de Joshue, de 28 años, ha sido construido desde una profunda pasión por la educación y una vocación genuina de servicio. Agustín Porres, Director Regional de Fundación Varkey, también resaltó la labor del docente cordobés y dijo que “con su testimonio nos anima a creer que la educación realmente tiene la capacidad de transformar vidas”.

Hace un par de semanas, Castellanos Paternina le contó a este diario que entre sus planes no estaba ser maestro. De hecho, estudió negocios internacionales, y, en sus ratos libres, trabajaba como mago para conseguir dinero.

Sin embargo, volvió a aparecer en su vida, una y otra vez, la enseñanza hasta que decidió ser docente. Se enfocó en proyectos educativos para que los estudiantes de zonas rurales se prepararan para las pruebas de Estado e impulsó programas de becas.

Hoy, al mirar su historia en retrospectiva, aseguró que “la educación es la herramienta que transforma la sociedad” y refuerza esta idea con la experiencia que tuvo en sus primeros semestres de la universidad, cuando realizó voluntariados en los colegios.

Como embajador del programa Jóvenes Embajadores, un intercambio promocionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, tuvo la oportunidad de recorrer varias instituciones del país y de encontrarse con una realidad que marcaría su camino: la desigualdad en la educación que reciben los estudiantes según el territorio. “Puede que este estudiante sea el mejor en el colegio de su municipio o vereda, pero llega a la ciudad y queda en un nivel inferior frente al mejor alumno de allí”, complementó.

Ahora, entre los planes del docente está apoyar a 40.000 estudiantes de 10 y 11 grado por medio del programa de Mentorías, capacitaciones docentes y motivación académica, el cual se enfocará en realizar un acompañamiento académico integral a cerca de 200 instituciones educativas.

El objetivo, añadió, es brindar acceso a clases virtuales en las áreas básicas, a la plataforma PreICFES App, capacitación docente y seguimiento académico. “Buscamos que los estudiantes mejoren su desempeño, accedan a la educación superior o a becas, y generen impacto educativo tanto dentro como fuera de sus comunidades”, comentó.

Los 10 finalistas del Global Teacher Prize

📚 Gloria Cisneros (Argentina).

📚Rouble Nagi (India).

📚Alfonso Filippone (Italia).

📚Ana Hernández Revuelta (España).

📚 Ewa Stefania Drobek (Polonia).

📚Jasmyn Nicole Wright y Timothy James Stiven (Estados Unidos).

📚 Adeola Olufunke Akinsulure (Nigeria).

📚 Colleen O’Rourke (Australia).

El ganador será anunciado en el World Governments Summit, que se llevará a cabo en Dubái del 3 al 5 de febrero de 2026.

