Icetex anuncia reducción de la tasa de interés para viejos deudores

Mauricio Toro, director del Icetex, y Alejandro Gaviria, ministro de Educación, durante la rueda de prensa en la que explicaron las nuevas tasas de interés de la entidad. Foto: Ministerio de Educación - Ministerio de Educación

Desde el año pasado, el Icetex y el Ministerio de Educación han anunciado una serie de medidas para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior y para aquellos que ya están cursando alguna carrera no deserten por la situación económica del país. Entre esas medidas están el acuerdo al que se comprometieron las universidades privadas de no subir las matrículas por encima del IPC de octubre, del 12,2 %, y también el de la reforma tributaria, que consiste en que las instituciones apoyarán financieramente a estudiantes con los intereses del Icetex. (Lea: Ley 30: la reforma en la educación superior pública que busca hacer el gobierno de Petro)

En busca de cumplir ese objetivo, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y el director del Icetex, Mauricio Toro, anunciaron este jueves 12 de enero la primera medida que implementarán en 2023. Se trata del Plan de Apoyo, una iniciativa que “cuenta con las tasas de interés más bajas en la historia de la entidad”, según dijeron durante la rueda de prensa. Con la decisión pretenden beneficiar a 130.115 estudiantes que ya culminaron sus estudios y que actualmente se encuentran pagando su deuda.

¡La humanización del ICETEX es una realidad! El Ministro @agaviriau y el Pdte. del @ICETEX @MauroToroO anuncian el plan del #GobiernoDelCambio para mitigar el impacto de la inflación y beneficiar a jóvenes con créditos con la mayor reducción de tasa de interés en la historia. pic.twitter.com/cfHBbZ2iHg — MinEducación (@Mineducacion) January 12, 2023

Esta medida consiste en que los créditos que tenían unas tasas del IPC + 12 puntos o IPC + 7 % quedarán, desde este momento, a una tasa máxima del IPC + 3 y 2 %, aunque dependerá de si están en período de amortización o están en mora. “El cambio será de forma automática. A las personas les va a llegar en el recibo de enero la corrección con el nuevo monto que deberán saldar”, explicó Toro, quien añadió que “aquellos quienes pagaron juiciosos sus créditos a corte de diciembre de 2022, recibirán un beneficio con un IPC +2 %”.

En palabras más sencillas, las personas que tienen un buen comportamiento de pago en este momento estaban pagando el IPC + 7 %, lo que significa un 20,12 % de interés. Pero, con esta nueva medida, pasarán a pagar el IPC + 2 %, es decir, un 15,12 % de intereses. En cuanto a los deudores que están en mora, en la actualidad sus créditos eran del IPC + 12 %, que representaba unos intereses del 25,12 %. Con el plan de alivios, sus intereses se reducirán y quedarán en 16,12% (es decir, IPC + 3 %).

Este ejemplo que utilizó Toro ayuda a entender el cambio: “El año pasado un estudiante debía pagar una cuota mensual de $706.000. Con el IPC del 13,12 %, esta cuota podía ser este año de $820.000. Con este nuevo modelo, la cuota será de $ 704.000. Uno dice, ¿cómo va a bajar solo $2.000? Sin embargo, con el aumento de las tasas de interés íbamos a tener casos de IPC+7 e IPC +9 impagables; mensualidades que se duplicaban”.

El dinero que se empleará para poner este plan de alivios en marcha, dijo Gaviria, salió de los $350.000 millones que habilitó el Ministerio Hacienda y que son de cuentas bancarias inactivas. “Son de cuentas bancarias de personas, en su mayoría fallecidas, con saldos de $ 7.000 u $ 8.000 y cuyo trámites de retiro son muy costosas y terminan siendo abandonadas. Algunas son de hace 20 años”, dijo Toro, mientras que Gaviria añadió que “estos recursos estarán disponibles para sus dueños cuando decidan acceder a ellos. No estamos expropiando esos recursos”.

Tanto Gaviria como Toro señalaron que esta estrategia está completamente financiada para 2023 con los $350.000 millones y que ahora su tarea es conseguir que se pueda garantizar para 2024. “Para ello vamos a pedir un aumento en el presupuesto que se elabora año a año. Pero para que este beneficio sea sostenible en el tiempo y no esté sujeto a una política de gobierno, será necesaria una reforma al Icetex”, apuntó el ministro. Esta reforma, dijo, se está empezando a trabajar y se espera presentar en el Congreso en el segundo semestre de 2023. (Puede leer: Reforma a la Ley 30 y 500 mil cupos más: propuestas de Mineducación y SUE en 2023)

¿En qué consiste la reforma al Icetex?

El director de Icetex aclaró que todavía falta sentarse en las mesas de trabajo con las plataformas estudiantiles, las universidades, el sector de hacienda y de educación para lograr un consenso general de un proyecto que recoja esas “necesidades de humanización”, las cuales, dijo Toro, han venido trabajando en estos últimos meses. Advirtió que algunos puntos están expuestos en el primer borrador del Plan Nacional de Desarrollo, pero dio un adelanto de los cinco ejes fundamentales en los que se basará esta reforma.

El primero se centra en los modelos de financiación. Toro contó el Icetex siempre ha tenido tasas de interés que oscilan entre el 9 y 12%; por eso, ahora buscan que estas tasas no superen el IPC + 2 %. “La base que necesitamos para garantizar esto es que la educación tenga un mecanismo de financiación en el presupuesto general de la nación. En la actualidad, el Icetex no recibe directamente recursos de la nación”, dijo. “Además, por ser una entidad financiera autosostenible, debe subir sus tasas para no quedar en saldo rojo”.

Con el propósito de mantener estas tasas, Toro aseguró que deben buscar un mecanismo en el que el Gobierno pueda entregar directamente recursos al Icetex. El segundo eje está enfocado en entregar un acompañamiento a los proyectos de vida de los jóvenes, como también ofrecer apoyo en salud mental y conexión al mercado laboral. Un tercer punto busca hacer descuentos sobre capital por pago anticipado y así evitar que los créditos duren 10 o 20 años si el joven tiene la capacidad de ir abonando.

El cuarto eje, también llamado financiación contingente del ingreso, pretende que un joven no pague más allá del 20% del ingreso de su salario. “En la actualidad conocemos casos de jóvenes a quienes la cuota del Icetex se les está llevando hasta el 80% de sus ingresos y tienen que acomodar su crédito, que conlleva en una extensión de este y, al final, termina con un crédito de 20 años”, apuntó el director. Esta medida también busca que se suspenda el cobro de los intereses mientras esa persona no tiene empleo.

Un último punto clave en la reforma del Icetex que plantea este gobierno está enfocado en el Plan de salvamento, para aquellas personas que están en una situación de impago histórico y siguen reportados en centrales de riesgo e intervenidos. Toro finalizó diciendo que el plan que están elaborando para los deudores de Ser Pilo Paga lo esperan presentar a mediados de febrero, pues aún faltan pulir algunos detalles jurídicos. (Lea también: Prioridades para la educación en Colombia en 2023)

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚