Icetex condonará 25% del capital de deuda a beneficiarios con desempeño destacado

El año pasado, según informó la entidad, se otorgó este beneficio a 706 beneficiarios, y se tiene la meta de beneficiar a más de 2.600 personas antes de finalizar el actual gobierno. Foto: Icetex

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Desde septiembre de 2025, el Icetex viene implementando la medida de ‘Condonación Parcial de Capital por Compensación Social’, que permite condonar el 25 % sobre el saldo de capital adeudado a ciertos beneficiarios con crédito educativo.

Este beneficio está destinado a beneficiarios que se destaquen por su desempeño profesional, así como por sus contribuciones a la sociedad colombiana.

“Esta iniciativa, aprobada por la junta directiva, hace parte del ‘Plan de Oportunidades del Icetex’, y aplica para beneficiarios que cumplan requisitos, y premia a quienes a través de su labor social contribuyen de manera efectiva a la reducción de desigualdades, fomento de la equidad, fortalecimiento de la inclusión social, promoción de la educación, salud, empleo sostenible o al desarrollo sostenible en general”, explicó Álvaro Urquijo, presidente del Icetex.

Lo invitamos a leer: Salario mínimo y matrículas en colegios: lo que debe saber de este debate.

El año pasado, según informó la entidad, se otorgó este beneficio a 706 beneficiarios, y se tiene la meta de beneficiar a más de 2.600 personas antes de finalizar el actual gobierno.

“En las 706 condonaciones que se han aplicado, el ICETEX ha invertido recursos propios por un valor de COP $10.832 millones. En este balance de las personas que se han beneficiado de la medida, se observa que del grupo 537 son médicos, 145 personas pertenecen al programa ‘Estado Joven’, 18 investigadores vinculados a instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, 5 madres o padres comunitarios y 1 deportista del Programa Atleta”, informó la entidad, a través de un comunicado.

¿Cómo se aplica este beneficio?

Según informó el Icetex, la identificación de los beneficiarios de esta medida se hace a través de una selección cerrada en bases de datos que entregan las entidades de orden nacional.

“De esta información se valida a las personas que tienen crédito del Icetex y que están al día en sus pagos y que, a través de sus acciones, generan un impacto social positivo y contribuyen al desarrollo del país”, informó la entidad, a través de un comunicado.

Entre los requisitos clave para acceder a este beneficio está haberse graduado del programa financiado mediante créditos de la entidad. Si desea obtener más información, puede hacerlo a través de este enlace.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚