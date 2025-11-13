Icetex condonará intereses vencidos a beneficiarios que firmen acuerdos de pago

Cifras de la entidad apuntan a que actualmente hay cerca de 98.000 beneficiarios con dificultades en su pago pertenecientes a cartera activa y castigada. Foto: Icetex

El Icetex anunció que, entre el martes 18 de noviembre y el 20 de diciembre de 2025, aquellos beneficiarios con dificultades en el pago de sus créditos tendrán la oportunidad para reducir el valor de los intereses de las deudas que tengan con la entidad.

“Las Jornadas de Soluciones son el espacio propicio para que mancomunadamente se logren los acuerdos. Desde la entidad, con un gran esfuerzo económico, se contribuye con la condonación de intereses corrientes y moratorios que es un alivio al bolsillo para ponerse al día”, sostuvo el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo.

Según explicó la entidad, durante estas jornadas las personas que presenten una mora mayor a 31 días en su pago, podrán contactar al Icetex y hacer un acuerdo de reembolso, que, al cumplirlo, les otorgará una condonación de hasta el 100 % de los intereses corrientes vencidos y moratorios.

“La nueva Jornada de Soluciones está dirigida a cerca de 98.000 beneficiarios con dificultades en su pago pertenecientes a cartera activa y castigada, además de aquellos que financian sus estudios a través de Fondos en Administración que se acogen a políticas de la entidad, con mora superior a 31 días”, afirmó la entidad, a través de un comunicado.

Pero, ¿cómo funcionan estos acuerdos? De acuerdo con la entidad, los participantes de estas jornadas podrán acogerse a las figuras de extinción, normalización o refinanciación de la obligación en mora, contempladas en el reglamento de recuperación de cartera de la entidad.

Estas alternativas funcionan de la siguiente manera:

Extinción: Consiste en el pago del total de la obligación ,

Normalización: Mecanismo mediante el cual el beneficiario cancela la totalidad del saldo vencido,

Refinanciación: Opción con la que se logra la modificación del plazo y el valor de la cuota inicialmente pactada, a fin de normalizar la totalidad de la obligación.

Para acceder a estas jornadas, lo puede hacer a través de varias líneas telefónicas y contactos virtuales habilitadas para realizar estos acuerdos de pago. Por ejemplo, para quienes tienen crédito con mora entre 31 y 90 días, se habilitó la línea gratuita nacional 018000112845 (desde teléfono fijo) o en Bogotá a la línea (601) 3073070. Para aquellos con mora superior a 91 días, la línea es 018000119716 (desde teléfono fijo) o en Bogotá al (601) 7490211. Puede obtener más información sobre las líneas de atención en el portal del Icetex.

Tenga en cuenta que el horario de atención en la Jornada de Soluciones será de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 7:00 p. m. y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 m. La entidad recordó, por su parte, que todos los trámites de Icetex son gratuitos y sin intermediarios.

