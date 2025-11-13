SENA abre inscripciones para estudiar tecnólogos: esta es la lista de programas gratuitos

La entidad anunció una convocatoria para realizar estudios en programas técnicos y tecnólogos gratuitos. Acá le contamos los detalles para inscribirse y los requisitos de cada uno de los cursos. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A partir de este jueves 13 de noviembre están abiertas las inscripciones para la 5° Convocatoria Presencial del SENA en 2025, en la que se ofrecerán diferentes programas a nivel tecnólogo totalmente gratuitos.

Los programas que ofrece esta convocatoria, que está disponible tanto para colombianos como para extranjeros, iniciarán el próximo 11 de diciembre. Y, según recordó la entidad, las inscripciones para esta convocatoria se extenderán el próximo 18 de noviembre.

“Uno de los beneficios más destacados de estudiar en el SENA es el apoyo de sostenimiento socioeconómico. Los estudiantes en etapa lectiva pueden recibir un monto equivalente al 50 % del salario mínimo legal vigente, lo cual les ayuda a cubrir gastos esenciales como transporte, alimentación o la adquisición de herramientas tecnológicas. Este beneficio aplicará para aprendices que cumplan con requisitos como pertenecer a estratos 1 o 2, no tener vínculo laboral ni haber sido beneficiario de otro apoyo SENA”, indicó la entidad, a través de un comunicado.

👩‍🏫¿Cuáles son los programa disponibles?

El SENA precisó que en esta ocasión su oferta educativa consiste, principalmente, en dos tipos de programas: los técnicos y los tecnológicos. Los primeros tienen una duración aproximada de 12 meses y, generalmente, no exigen estudios formales previos. Por su parte, los últimos, se extienden por aproximadamente 24 meses, y para acceder, es obligatorio tener el título de bachiller y haber presentado las pruebas Saber 11.

Por su parte, la entidad aclaró que también se ofrecerán programas gratuitos a nivel operario y auxiliar. Esta oferta educativa se realizará, además, variedad de horarios con clases diurnas, nocturnas, de fin de semana y bajo modalidad mixta.

“Para esta convocatoria tenemos una vasta gama de programas gratuitos. La diversidad de la oferta cubre casi todos los sectores económicos y productivos, brindando oportunidades para diferentes perfiles e intereses”, informó la entidad a través de un comunicado.

¿Cuáles son los programas disponibles? Según explica el SENA, entre los programas disponibles se encuentran: gestión administrativa, producción agrícola, radiología e imágenes diagnósticas, supervisión de ventas, automatización de sistemas mecatrónicos, construcción de infraestructura vial, entre otros. A través de este enlace puede revisar la lista completa de programas.

📚Estos son los requisitos para inscribirse

Estos son algunos de los requisitos que los aspirantes deben tener en cuenta para participar en el proceso de inscripciones:

Programas Tecnológicos: se deberá contar con un título de bachiller y resultados de las pruebas Saber 11.

Programas Técnicos: se requiere de una edad mínima de 14 años y competencias básicas en lectura, escritura y matemáticas.

Para extranjeros residentes en Colombia: deben presentar uno de los siguientes documentos vigentes durante toda la duración del programa: Cédula de Extranjería Visa de Estudio Permiso Temporal de Permanencia.

Requisitos de edad: la edad mínima es de 14 años, sin un límite máximo establecido, promoviendo la educación inclusiva.

✍️Así puede inscribirse a la convocatoria del SENA

Las personas interesadas en esta convocatoria podrán inscribirse a través de la plataforma Betowa SENA o en el centro de formación SENA más cercano. Estos son los pasos que debe seguir si va a realizar su inscripción de manera virtual:

Acceder a la plataforma: Ingrese a Ingrese a Betowa Buscar la oferta: Seleccione la opción ‘Presencial y a Distancia’, Elegir el programa: Revise la información detallada y seleccione el de su interés, Iniciar sesión o registrarse: Si ya está registrado en Sofia Plus, inicie sesión. De lo contrario, haga clic en ‘Registrarse’ y siga los pasos.

Por su parte, la entidad recordó que ya no es necesario esperar un año para inscribirse en otro programa de formación titulada del SENA si ya se es egresado, solo basta con tener el certificado publicado. Aunque, vale señalar, que la inscripción simultánea en más de un programa titulado no está permitida.

Si desea obtener más información sobre esta convocatoria, lo puede hacer a través de este enlace.

