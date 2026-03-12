Icetex impulsa programa de orientación educativa para jóvenes en 15 departamentos

Estudiante de este colegio público ubicado en Bosa, Usan el celular. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Icetex y la Corporación Nacional para el Desarrollo Colombiano (Corponadecol) anunciaron este jueves una alianza que, dijeron, busca fortalecer la orientación educativa y los proyectos de vida de más de 39.000 jóvenes en 15 departamentos del país. El acuerdo fue presentado este jueves en Cali, capital del Valle del Cauca.

La iniciativa pretende acompañar a estudiantes de grados décimo y undécimo, así como a padres de familia y docentes, mediante el modelo Orientación con Propósito y Proyecto de Vida de Comunidad Icetex. Según las entidades, el objetivo es ofrecer espacios de reflexión y herramientas que ayuden a los jóvenes a tomar decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional. El programa llegará a instituciones educativas de departamentos como Cauca, Nariño, La Guajira, Córdoba, Antioquia, Quindío, Tolima, Huila, Meta, Casanare, Chocó, Arauca, Boyacá, Magdalena y Valle del Cauca. Allí se desarrollarán talleres dirigidas a estudiantes, familias y docentes, con el acompañamiento de las secretarías de educación.

El presidente del Icetex, Álvaro Urquijo, explicó que el propósito es contribuir a enfrentar los retos de acceso y permanencia educativa en el país.

“Con esta estrategia, que tendrá una duración de seis meses, buscamos aportar al cierre de brechas de acceso y permanencia educativa mediante la implementación del modelo ‘Orientación con Propósito y Proyecto de Vida’, que promueve el autoconocimiento y la reflexión para que los jóvenes tomen decisiones informadas sobre su futuro académico y profesional”, señaló el funcionario.

La implementación comenzará el 6 de abril. El acuerdo fue socializado en mesas de trabajo con autoridades educativas de la región, entre ellas la secretaria de Educación de Cali, Sara Mercedes Rodas Soto, y el secretario de Educación de Candelaria, Paul Andrés Varela, además de rectores de instituciones educativas.

De acuerdo con el Icetex, el modelo ya ha tenido experiencias previas en el país. Solo en 2025, el programa Orientación con Propósito y Proyecto de Vida llegó a más de 7.000 personas en distintos territorios, con actividades orientadas al autoconocimiento y la toma de decisiones sobre el futuro educativo y laboral de los jóvenes. Las entidades señalan que buscan ampliar el alcance y contribuir a que más estudiantes cuenten con herramientas para planear su trayectoria académica.

