Prueba Saber 11 calendario B: cómo consultar citación para examen del Icfes del 15 de marzo

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) informó que este domingo, 15 de marzo, según su calendario, está programada la presentación presencial de las pruebas Saber 11 correspondientes al calendario B.

El examen, que mide las competencias adquiridas al finalizar la educación media, estará habilitado para estudiantes que cursan grado undécimo en instituciones educativas con calendario B. También podrán presentarlo personas que ya terminaron el bachillerato y desean mejorar su puntaje, así como quienes buscan validar su título de educación media.

Para saber dónde debe presentar las pruebas, la entidad explicó que deberá ingresar a la página web del Icfes y ubicar la sección “Revisa tu citación”. Esta opción, añadió el instituto, únicamente estará disponible en la página principal durante el periodo de aplicación.

Una vez esté en esta pestaña, los usuarios deberán seleccionar el tipo de examen, en este caso Saber 11, e ingresar sus datos personales, como el número de documento y el tipo de identificación. En ese espacio aparecerán el lugar, la hora y el salón asignado, además de una serie de recomendaciones para el día de la prueba.

De acuerdo con el Icfes, los resultados individuales de Saber 11 para calendario B se publicarán el 15 de mayo de 2026. Por su parte, los correspondientes a Pre Saber y a los exámenes de validación del bachillerato estarán disponibles el 22 de mayo.

La prueba está compuesta por cinco componentes que evalúan distintas áreas del conocimiento: Lectura crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés.

