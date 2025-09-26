Icetex se pronuncia sobre denuncias de presiones para direccionar contrato de $120.000 millones

La entidad aseguró que no tienen fundamento de las denuncias de presuntas presiones por parte del presidente de la entidad para la adjudicación directa de un contrato de $120.000 millones. Foto: Icetex

El Icetex se pronunció sobre las denuncias de irregularidades y de presuntas presiones por parte de su presidente para direccionar un proceso de contratación por cerca de $120.000 millones.

El contrato en cuestión hace parte de un “proceso de transformación tecnológica de la entidad”, como lo describe el Icetex, para mejorar la agilidad de sus trámites y servicios.

No obstante, según denunció la representante Catherine Juvinao (Alianza Verde), el presidente del Icetex, Álvaro Hernán Urquijo, le habría pedido la renuncia a la secretaria general por, supuestamente, negarse a aprobar la contratación directa del contrato de modernización tecnológica.

“El presidente Urquijo debe dar explicaciones y confirmar si es cierto, además, que está pidiendo la renuncia de más integrantes del comité de compras por negarse a aprobar la misma operación”, manifestó la representante Juvinao.

Varias días después que se conociera esta denuncia, la entidad, que cuenta con más de 900.000 beneficiarios, se pronunció sobre estas denuncias asegurando que estas “no reflejan la realidad” y que no cuentan con el respaldo de fuentes confiables.

“El Icetex hace un llamado a la responsabilidad en el manejo de la información. Mensajes sin contexto, sin validación ni respaldo en fuentes confiables afectan no solo la reputación de la institución”, indicó la entidad, a través de un comunicado. “Por las razones expuestas, rechazamos categóricamente las declaraciones difundidas a través de diferentes canales de divulgación y reiteramos nuestro compromiso con los jóvenes y las familias colombianas, acompañándolos en el cumplimiento de sus sueños de acceso a la educación superior”.

