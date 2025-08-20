Inició el proceso de admisión en la Universidad de Antioquia: este es el cronograma

Hasta el 8 de septiembre estará abierta la fase de inscripción para el proceso de admisión de la UdeA. Foto: Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

La Universidad de Antioquia inició el proceso de admisión para el primer semestre del próximo año. En total hay 6.818 cupos y una oferta de 157 programas de pregrado, de los cuales 73 son presenciales, un aumento respecto al semestre anterior, cuando hubo 57.

De los más de 6 mil cupos, 3.425 corresponden a Medellín, 2.458 a las regiones y 935 a programas virtuales. El costo de los derechos de inscripción para este periodo es de $86.000 para programas ofertados en la capital antioqueña y 26.700 para los de los campus regionales.

Este nuevo semestre incluye, además, la oferta de 16 programas para la comunidad sordoseñante, que tendrá la prueba de admisión en Lengua de Señas Colombiana —LSC— . La UdeA además recalcó que los deportistas que hayan obtenido reconocimientos en categorías oro, plata o bronce en campeonatos nacionales, internacionales, olímpicos y mundiales, y que pertenezcan a ligas, asociaciones, federaciones y clubes profesionales reconocidos por el Ministerio del Deporte, podrán acceder a un cupo especial en cada programa.

También, por ley, la institución tiene destinado un cupo por pregrado para los aspirantes que provengan de regiones donde no existan instituciones de educación superior y otro cupo por programa para quienes lleguen de zonas de difícil acceso o con problemas de orden público.

De acuerdo con Diego Humberto Sierra Restrepo, jefe del Departamento de Admisiones y Registro de la UdeA, en los campus regionales hay programas en diversas áreas del conocimiento “que contribuyen a suplir las necesidades de formación de profesionales en los territorios”.

Estas son las fechas que debe tener en cuenta:

Fase de inscripción : del 8 de agosto al 8 de septiembre

Examen de admisión : 27 y 28 de octubre

Publicación de resultados: 12 de noviembre

Sobre la aplicación del examen de admisión, la universidad informó que se podrá realizar en modalidad presencial en los diferentes campus de la universidad, y también de manera virtual, si se cumplen unos requisitos especiales que se pueden consultar en la guía disponible en el Portal Universitario. Al momento de la inscripción, el aspirante debe seleccionar la forma en la que desea presentar la prueba.

