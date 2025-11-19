Piden suspender proceso de elección de rector de la Uniamazonia por posibles irregularidades

Fachada de la Universidad de la Amazonia, en Florencia (Caquetá), cuyo rector es actualmente Fabio Buriticá Bermeo. Foto: Universidad de la Amazonia

La Procuraduría General de la Nación instó al Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de la Amazonia, que tiene sede principal en Florencia (Caquetá), a suspender el proceso de elección de un nuevo rector, en tanto responda a la información que pidió el ente de control por posibles inconsistencias.

El Ministerio Público hizo la solicitud luego de recibir quejas y peticiones para que se revise el curso de la designación del rector para el periodo 2026-2028 por “presuntas anomalías que habrían asumido miembros del CSU en sesión extraordinaria del 13 de noviembre de 2025 y sobre las que se elevó petición de investigación disciplinaria”.

La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública hizo el requerimiento a la universidad para que otorgue información sobre el listado oficial de aspirantes admitidos y no admitidos, así como el acta correspondiente a dicha sesión extraordinaria.

Puntualmente, la entidad pidió aclaraciones sobre qué aspirantes aportaron el documento, de un máximo de diez páginas, que corresponde al programa de trabajo académico y la gestión administrativa, según lo exige el Acuerdo 054 de 2025. Además, el Ministerio Público solicitó los fundamentos “fácticos y jurídicos tenidos en cuenta por el CSU para admitir aspirantes que no cumplieran con los requisitos exigidos”.

Cabe recordar que el pasado 8 de octubre, para el proceso de designación de rector, se inscribieron en total 12 personas. Un par de días después, el 10 de octubre, fueron admitidos solo tres aspirantes.

Los candidatos habilitados son:

Jorge Alberto Guzmán Maldonado

Wilmer Arley Patiño Perdomo

Edwin Eduardo Millán Rojas

Los inscritos no admitidos para continuar con el proceso son:

Alfonso Valderrama Martínez

Diego Felipe Pinto Díaz

Fernando Cruz Artunduaga

José Antonio Marín Peña

Víctor Javier Díaz Cruz

Anderson Irlen Peña Gómez

Jesús Augusto Oviedo Pérez

Javier Martínez Plazas

Luis Manuel Espinosa Calderón

En ese entonces, la universidad aclaró que los motivos por los cuales ciertos aspirantes no fueron admitidos se notificarían a los correos electrónicos registrados en sus hojas de vida. No obstante, Jhon Faiver Sánchez Longas, docente de Uniamazonia y delegado de Presidencia ante el CSU, ha señalado que se habrían presentado fallas, desde la Secretaría General de la institución, en la manera en que se comunicó el cumplimiento o no de los requisitos para el cargo, ocupado actualmente por Fabio Buriticá Bermeo.

Otras universidades, bajo la lupa

La Universidad de la Amazonia no es la única que habría presentado inconsistencias en el procedimiento de designación de rector. Este 18 de noviembre, el Ministerio de Educación decretó la vigilancia especial sobre la Universidad del Atlántico, en Barranquilla, al encontrar “graves irregularidades que comprometen la transparencia y legalidad del proceso”.

De acuerdo con la cartera, se encontraron inconsistencias en la experiencia académica certificada, así como documentos contradictorios relacionados con la trayectoria docente y directiva de uno de los aspirantes a la rectoría de la U. del Atlántico. Aunque el ministerio no especificó a qué candidato se refiere, fuentes cercanas al caso confirmaron que se trataría de Leyton Barrios.

“Durante una visita preventiva, el ministerio también constató que la universidad no ha entregado la totalidad de los soportes solicitados, incluso aquellos necesarios para verificar requisitos básicos de los candidatos. Esta falta de transparencia y de respuesta oportuna afecta la confianza institucional y activa las medidas previstas en la Ley 1740″, indicó la entidad a través de un comunicado.

Por otro lado, la Universidad Popular del Cesar, en Valledupar, también ha estado en el centro de la discusión, luego de que el movimiento estudiantil de la institución exigiera la salida de Juliana Guerrero como delegada de Presidencia ante el CSU. El rechazo de los jóvenes se conoció tras la polémica generada por la postulación de Guerrero al cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad.

Cabe recordar que su hoja de vida se subió en dos ocasiones a la página de aspirantes de Presidencia y, mientras que la primera vez no presentaba un título profesional, en una segunda ocasión aseguraba contar con el diploma de contadora de la Fundación de Educación Superior San José.

“Lejos de representar nuestras luchas, su presencia (la de Guerrero) simboliza la continuidad de las prácticas que hemos combatido”, comunicaron hace un poco más de un mes los estudiantes. También cuestionaron que Guerrero no asumiera una postura clara frente a los señalamientos de presunta corrupción en la administración del rector de la Unicesar, Rober Romero Ramírez, así como frente a la polémica por su posible reelección. La inscripción de aspirantes a este cargo, para el período 2026-2030, está prevista para finales de este mes de noviembre.

