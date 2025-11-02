“Lamentamos fallecimiento de nuestro egresado”: Instituto de Ciencias U. Nacional

Imagen de referencia. En un mensaje publicado por la institución, el Instituto de Ciencias Naturales afirmó que “lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro egresado del programa de biología Alejandro Varón Castañeda. Foto: Cristian Garavito

La Universidad Nacional, sede Bogotá, confirmó el fallecimiento de Alejandro Varón Castañeda, un egresado del programa de Biología, cuyo cuerpo fue hallado entre la noche del 31 de octubre y la madrugada del 1 de noviembre dentro del campus universitario, en el arboretum cercano al edificio 425 del Instituto de Ciencias Naturales. El caso está siendo investigado por las autoridades judiciales, mientras la comunidad académica lamenta profundamente su partida.

En un mensaje publicado por la institución, el Instituto de Ciencias Naturales afirmó que “lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro egresado del programa de biología Alejandro Varón Castañeda. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, colegas y amigos, acompañándolos con respeto y solidaridad en este difícil momento. Siempre recordaremos a Alejandro por su amor y dedicación al estudio de la botánica. Descansa en paz.”

La universidad señaló que el CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Instituto Nacional de Medicina Legal, donde se adelantan los estudios forenses para esclarecer las causas de su fallecimiento.

Las directivas universitarias, encabezadas por el rector Leopoldo Múnera Ruiz, la vicerrectora de sede Andrea Carolina Jiménez Martín y la decana Lucy Gabriela Delgado Murcia, expresaron su “profundo pesar” y reiteraron el compromiso institucional con la transparencia en el proceso de investigación, así como con el acompañamiento a la comunidad académica.

El hecho se suma a una serie de sucesos trágicos ocurridos durante el fin de semana de Halloween en Bogotá. La misma noche, un estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, perdió la vida tras una golpiza a la salida de una fiesta en la localidad de Barrios Unidos. Ambos casos, distintos entre sí, han reavivado las alertas sobre la violencia y la seguridad en la capital.

Por ahora, como señaló la Universidad Nacional, se continuará brindando apoyo psicológico a los miembros de su comunidad y acompañando a la familia de Alejandro Varón en el proceso de duelo.

