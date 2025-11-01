Uniandes activó protocolo de atención tras homicidio de estudiante Jaime Moreno

Estudiantes en el campus universitario. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Universidad de los Andes lamentó el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, cuya muerte se confirmó en las últimas horas. El joven de 20 años fue brutalmente golpeado a la salida de una fiesta de disfraces en Barrios Unidos. Por estos hechos, el plantel educativo, activó protocolos de acompañamiento.

En un comunicado, la institución expresó su solidaridad con la familia, amigos y comunidad universitaria, y aseguró haber activado sus protocolos de atención. “Nuestro principal compromiso es el cuidado y bienestar de nuestros estudiantes”, señaló el plantel, que además manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación.

“Reiteramos plena disposición para colaborar con las autoridades en el proceso de investigación. Confiamos en que las instancias competentes permitan conocer con claridad lo sucedido”, agregó.

Comunicado de la Universidad de los Andes



Desde la Universidad de los Andes lamentamos profundamente el fallecimiento de Jaime Esteban Moreno, estudiante de Ingeniería de Sistemas y Computación, dado a conocer en las últimas horas en diferentes medios de comunicación.… pic.twitter.com/wAdjp26qJs — Uniandes (@Uniandes) November 1, 2025

¿Qué se sabe de la víctima?

Conocidos de la víctima exigieron justicia para la familia del joven estudiante: “Haber sido profesor de una persona tan maravillosa como Jaime Esteban Moreno Jaramillo y haber contribuido en su formación siempre fue para mí, motivo de inmenso orgullo. Exigimos a las autoridades que se haga justicia”.

Según reveló la Unidad Investigativa de El Tiempo, Jaramillo, de 20 años, cursaba séptimo semestre de ingeniería en la Universidad de los Andes y estaba en proceso de búsqueda para encontrar sus prácticas profesionales.

