Las irregularidades que halló el Mineducación en una institución universitaria de Tolima

Según el Mineducación, al interior de la Uniespinal hay posibles irregularidades. Foto: Mineducación

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En febrero de 2026 el Ministerio de Educación celebró, con bombos y platillos, que El Espinal, municipio de Tolima, tuviera su primer Instituto Universitario. “Gracias al Gobierno del cambio”, señaló en un comunicado en aquel entonces, el Instituto Tolimense De Formación Técnica Profesional se transformó en la Institución Universitaria de El Espinal, Uniespinal. Era, dijo la cartera que encabeza Daniel Rojas (quien visitó la sede), un “hecho histórico”.

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Pero ahora, seis meses después, es el mismo Mineducación el que alerta sobre presuntas irregularidades al interior de la Uniespinal. Debido a las situaciones que detectó, la institución entró en “vigilancia especial”, con el “objetivo de proteger los recursos públicos y garantizar la calidad educativa”. El ministerio también ordenó la implementación de medidas preventivas.

Precisamente, la decisión del ministerio fue tomada luego de realizar una visita de inspección el 26 y el 27 de febrero a la institución universitaria en la que sus funcionarios revisaron, entre otras cosas, “aspectos relacionados con la gestión administrativa, financiera y contractual de la institución”.

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¿Qué encontraron? “Debilidades recurrentes en las etapas de planeación, estructuración, ejecución y seguimiento contractual”. También, se lee en el boletín que publicó el Mineducación este 12 de junio, “presuntas deficiencias en estudios previos y estudios de mercado, inconsistencias en la programación presupuestal, falta de soportes documentales completos, contratos con plazos que no guardan relación con la complejidad de los objetos contratados, así como reiteradas suspensiones, modificaciones y prórrogas que podrían evidenciar problemas de planeación institucional”.

Según el Mineducación, hay varias cosas que les hacen sospechar que no se están haciendo bien las cosas al interior de la Uniespinal. Una de ellas es que ha habido, al parecer, concentración de contratos en ciertos proveedores. Así mismo, detectaron que no toda la información de esos contratos se ha estado publicando en el Secop, la plataforma donde toda entidad oficial debe subirlos.

Uno de los hallazgos más llamativos tiene que ver con movimientos que ocurrieron a finales del 2025. Hubo procesos contractuales “cuyos plazos iniciales de ejecución fueron establecidos por un solo día, pese a involucrar actividades de alta complejidad técnica y financiera”.

De igual forma, se lee en el comunicado del Mineducación, “evidenciaron inconsistencias entre las fechas de suscripción de contratos, actas de inicio y posteriores modificaciones contractuales”.

Debilidades en políticas contables, en la gestión de cartera, depreciación de activos y líos en mecanismos de control financiero fueron otros de los hallazgos que hicieron los funcionarios de la cartera que encabeza Daniel Rojas.

Por eso, a través de una resolución, es que ahora el Ministerio de Educación tomó esa decisión que incluye el nombramiento de un inspector que estará vigilando permanentemente lo que pase en la Uniespinal, mientras la situación se mejore.

“Adicionalmente, algunos de los hallazgos fueron remitidos a las instancias competentes para que adelanten las investigaciones correspondientes dentro de sus competencias legales. El Ministerio de Educación Nacional reiteró que estas medidas tienen un carácter preventivo y buscan garantizar la continuidad del servicio educativo, proteger los derechos de los estudiantes y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de educación superior públicas”, indicó el Mineducación, al tiempo que aclaró que no se suspenderán las actividades académicas.

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