José Ismael Peña regresa a la rectoría de la U. Nacional: fallo da 48 horas para nombrarlo

Así lo determinó una sentencia de segunda instancia de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá.

Redacción Educación
17 de febrero de 2026 - 09:54 p. m.
Nuevo rector de la Universidad Nacional
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos
El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional cuenta con 48 horas para que José Ismael Peña vuelva a la rectoría de la universidad pública más importante del país.

Así lo determinó una sentencia de segunda instancia, proferida este martes 17 de febrero por la magistrada Luz Marina Ibañez, de la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Contra esta sentencia no existe recurso de apelación.

La sentencia, firmada por las tres magistradas que componen la Sala, revoca una sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Cuarenta y Seis Laboral del Circuito de Bogotá, emitida el 21 de enero. En ella, el juzgado concluyó que no se habían vulnerado los derechos fundamentales invocados por Peña y negó la acción de tutela en la que pedía su restitución como rector de la Nacional.

Sin embargo, las magistradas del Tribunal Superior de Bogotá revocaron esa sentencia y concedieron el amparo de los derechos fundamentales de Peña. Por ese motivo, también le ordenaron al Consejo Superior Universitario de la universidad, que dentro del término de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, “adopte las medidas necesarias para hacer efectivo el ejercicio del cargo de Rector por parte del señor José Ismael Peña Reyes, conforme al Acta 05 del 21 de marzo de 2024″.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Educación

