Leopoldo Múnera ya no insistirá más en ser rector de la UNAL. También renuncia como profesor

En noviembre del año pasado, el Consejo de Estado declaró nula la designación de Leopoldo Múnera como rector de la Universidad Nacional.

A través de una carta de seis páginas, Leopoldo Múnera, quien hasta hace poco se desempeñó como rector de la Universidad Nacional, dio a conocer su decisión de “declinar la pretensión de culminar su periodo institucional en la rectoría”, y de renunciar a su cargo como profesor, después de 40 años trabajando en la institución pública.

En la carta que compartió en redes sociales, Múnera aseguró que otros docentes deben tomar el relevo académico y animar a las reformas que necesita la UNAL, y “para no contribuir a la distorsión intencional de un debate académico y político que atañe la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad colombiana”, decide renunciar a su cargo.

En la carta, Múnera agradeció a profesores, estudiantes, egresados y pensionados con quienes trabajó en las últimas cuatro décadas. “En la UNAL comprendí la riqueza del conocimiento académico y la importancia de la diversidad de saberes y sensibilidades artísticas, científicas, profesionales, técnicas, tecnológicas, que se cruzan en sus campus”.

En diferentes ocasiones, el docente se refirió al proyecto que impulsó al interior de la universidad, el cual se basa en “lograr el acceso universal al conocimiento, sin ningún tipo de discriminación, social, política, o cultural, que se fundamente en la garantía ofrecida por la sociedad en su conjunto de financiar la educación superior pública”, añadió.

Para el docente, muchos de los debates al interior de la universidad como los relativos a los cambios internos en los diferentes campos del conocimiento están “atrapados en un largo conflicto que ha sido personalizado y desvirtuado, aun acosta del buen nombre de la universidad y de los integrantes del CSU (Consejo Superior Universitario)”.

Su paso por la rectoría

En marzo de 2024, el Consejo Superior Universitario (CSU), el máximo órgano de decisión de las universidades públicas, designó a José Ismael Peña como rector de la UNAL. Sin embargo, una vez se conoció la decisión, la comunidad educativa, por medio de protestas y movilizaciones, la rechazó.

Después de varias discusiones, y luego de que cambiaran algunos de los integrantes del CSU, se citó a una sesión extraordinaria en el que se designó a Leopoldo Múnera como rector.

Desde junio de 2024 Múnera había estado al frente de la institución. Pero, en noviembre del año pasado, el Consejo de Estado declaró nula esta designación. Una vez se conoció la decisión, Múnera presentó su renuncia al cargo y apuntó que retomaría sus funciones como profesor asociado de la facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales.

La trayectoria de Múnera en la UNAL

Leopoldo Múnera comenzó su trayectoria profesional cuando se graduó de Derecho en la Universidad del Rosario de Bogotá en 1980. Posteriormente, viajó fuera del país para obtener dos títulos de maestría: uno en Filosofía del Derecho en la Università degli Studi di Roma (Italia) y otro en Desarrollo en la Université Catholique de Lovaina (Bélgica). Además, tiene un PhD en Ciencias Políticas de esta última institución, con una tesis doctoral sobre las relaciones de poder en el Movimiento Popular Colombiano.

Su padre fue docente de la Universidad Nacional y esta fue la principal razón por la que buscó pertenecer a esta institución. Allí estuvo 42 años, de los cuales 37 fueron bajo el cargo de profesor de planta. También, se desempeñó como vicerrector de la sede de Bogotá, y fue decano de la Facultad de Derecho en dos ocasiones. Dictó numerosos cursos de esa facultad, entre ellos Filosofía del Derecho, Historia de las Ideas Políticas, e Introducción a las Ciencias Políticas.

