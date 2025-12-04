La carta de Leopoldo Múnera tras su salida de la rectoría de la Universidad Nacional

Leopoldo Múnera tras ser elegido como rector de la Universidad Nacional, en 2024. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El 24 de noviembre, el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad Nacional aceptó la renuncia de Leopoldo Múnera a la rectoría de la institución, después de permanecer 17 meses en el cargo.

La decisión llegó después de que el Consejo de Estado declarara la nulidad de su designación en 2024, en medio de diferentes controversias que han rodeado el caso. Una de ellas, la designación previa de José Ismael Peña, que el Consejo de Estado declaró legal, aunque sin reintegrarlo al cargo.

Hoy, Leopoldo Múnera se pronunció tras la aceptación de su renuncia por medio de una carta a la comunidad universitaria, con un mensaje de agradecimiento, un reconocimiento a las críticas durante su gestión y destacando algunas de sus acciones al frente de la rectoría.

“Valoro las críticas que han estado orientadas a fortalecer las unidades académicas, las facultades, las sedes y el conjunto de la institución. Asimismo, lamento y rechazo las expresiones violentas, materiales o simbólicas, contra cualquiera de los integrantes del grupo humano que formamos o contra el colectivo al que pertenecemos”, escribió Múnera en la carta.

Para el exrector, “a pesar de las limitaciones que debimos afrontar”, su paso por la rectoría de la Universidad Nacional tuvo varios puntos importantes. “Elaboramos y pusimos a andar un Plan Global de Desarrollo participativo que permitió la desconcentración de los recursos; consolidamos los proyectos académicos de todas las sedes, con especial énfasis en las de presencia nacional, gracias a la integración de las líneas de trabajo académico alrededor de la investigación y la docencia, y ampliamos el bienestar universitario para todos los estamentos como parte de la vida académica, dentro de una política que tiene como símbolo la reapertura del restaurante central de la sede Bogotá, Chucho León”, afirmó.

Múnera también se refirió a la creación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en la sede de Manizales de la U. Nacional, a los recursos para la construcción de la sede de Tumaco, que ha sido objeto de varias polémicas, y a la creación de nuevos programas.

“A quienes han creído en este proyecto, gracias por su confianza, sus razones y su afecto. La UNAL es un propósito común que se construye día a día, con la esperanza de miles de personas que sueñan con una universidad pública al servicio del país. Seguiremos caminando juntos, con la certeza de que las transformaciones profundas nacen del trabajo colectivo y del amor por una misma causa”, concluyó Múnera en el documento, que compartió a través de sus redes sociales.

El futuro de la rectoría de la Universidad Nacional

El CSU de la Universidad Nacional nombró a Andrés Mora como rector encargado de la institución. Todo esto en medio de una petición de José Ismael Peña de ser nombrado como rector, tras los dos fallos del Consejo de Estado.

Todavía no está claro qué ocurrirá con la rectoría de la institución. A pesar del pedido de Peña, el fallo del Consejo de Estado es claro en que no restituye su cargo, ya que para hacerlo debió recurrir a otro tipo de demanda.

Por lo pronto, con Mora como encargado, el CSU deberá definir si convoca a un nuevo proceso de designación desde ceros.

