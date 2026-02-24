Maestros de Bogotá convocan paro de 24 horas para el 12 de marzo

Marcha Maestros, con la presencia de Fecode, asociación distrital de educadores ADE, Cut y colegios. Foto: Cristian Garavito

La Asociación Distrital de Educadores (ADE) anunció un paro de maestros de 24 horas para el próximo 12 de marzo, en rechazo a directrices de la Secretaría de Educación de Bogotá.

“El 12 de marzo estaremos en un paro de 24 horas. Ese día no debe haber clase en ninguno de los colegios distritales. Nos vamos a parar duro porque la situación en Bogotá ya no da más”, aseguró Aura Nelly Daza, presidente del ADE.

De acuerdo con la ADE, la principal causa para convocar el paro está relacionada con los pocos avances en las negociaciones con la Secretaría de Educación sobre varios puntos de la política pública educativa de la capital del país. Por su parte, también denunció amenazas contra maestros (más de 202 casos en lo corrido de 2025) y el cierre de aulas de apoyo pedagógico para estudiantes con discapacidad, entre otras problemáticas.

“Es un atropello contra nuestra infancia. La secretaría ya ha cerrado estas aulas en 11 colegios, y además cierran la matrícula para que los estudiantes no lleguen a estos salones”, sostiene Daza.

Por su parte, también se solicitó derrogar una serie de circulares emitidas por la Secretaría de Educación en torno al calendario académico, así como la asignación de orientadores en sus sedes.

Por el momento, la Secretaría de Educación de Bogotá no se ha pronunciado sobre esta convocatoria de paro en la capital del país.

