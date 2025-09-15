Manifestaciones 16 de septiembre: ¿hay clases en colegios de Bogotá?

Por el momento no se han cancelado las clases en la capital. /Imagen de referencia. Foto: Andrés Torres

Este martes 16 de septiembre, en Bogotá se registrará una nueva jornada de manifestaciones, esta vez por parte de conductores de distintos gremios como motociclistas, domiciliarios, transportadores de carga, rutas escolares, de plataformas de transporte, entre otros. Debido a las posibles afectaciones a la movilidad en la capital, hay dudas sobre la realización de las clases en colegios públicos y privados.

Por parte de la Mesa distrital de rectores de colegios privados de Bogotá, solicitaron a la Alcaldía garantizar las clases para 400.000 estudiantes de este sector. El representante de la Mesa hizo un llamado a los 1.317 colegios privados a que tomen medidas para realizar las clases, asegurando “la seguridad y bienestar de los estudiantes en el marco de su autonomía institucional”, escribieron en un comunicado.

(Le puede intresar: Profesores de Bogotá, a asamblea permanente. ¿Podrán zanjar diferencias con la Alcaldía?)

Por el lado de los colegios públicos, la Secretaría de Educación le aseguró a Semana que las clases se desarrollarán en los horarios habituales. En Soacha, por su parte, la Alcaldía informó que se suspenden las clases en el municipio, para “garantizar la seguridad y el bienestar de toda la comunidad educativa, incluyendo estudiantes, docentes y directivos docentes”.

Para los colegios privados del municipio la Alcaldía aclaró: “se recuerda que tienen autonomía para definir la continuidad de sus jornadas presenciales, debiendo evaluar la situación y priorizar la seguridad de sus estudiantes y docentes a fin de mitigar los efectos del paro en su comunidad educativa”.

Cabe resaltar que son al menos siete puntos de concentración desde donde saldrán las movilizaciones a tempranas horas de la mañana: avenida Ciudad de Cali con avenida Suba, calle 95 con carrera 15, Biblioteca Virgilio Barco, carrera 11 con calle 69, Plaza de Bolívar, Centro Mayor y autopista sur con Avenida Villavicencio.

