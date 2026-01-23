Fundación San José se pronuncia y pide a la Fiscalía que aclare el caso de Juliana Guerrero

En noviembre de 2025, la Fundación San José anuló los títulos que había otorgado a Guerrero, tras evidenciar que no existía registro de su actividad académica. Foto: Ministerio del Interior

Luego de las recientes denuncias realizadas en torno a la Fundación Universitaria San José, la institución se ha vuelto a pronunciar. A través de un comunicado, aseguró que siempre ha estado dispuesta a colaborar con las autoridades competentes, especialmente con el Ministerio de Educación, “atendiendo todos los requerimientos formulados y contribuyendo activamente al esclarecimiento de la situación”.

Puntualmente, frente al caso de Juliana Guerrero, la Fundación San José sostuvo que, en ejercicio de su autonomía universitaria, detectó y denunció el fraude. En noviembre de 2025, el consejo directivo de la universidad decidió anular los títulos que había otorgado a Guerrero, tras evidenciar que no existía registro de su actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual.

Días después, en entrevista con El Espectador, Francisco Pareja, fundador y representante legal de la San José, afirmó que entregar los títulos a Guerrero sin que cumpliera con los requisitos fue un acto de “traición” por parte de un funcionario que llevaba trabajando ocho años en la universidad. “Fue a nuestras espaldas”, dijo en aquel momento.

Ahora, la institución subrayó que ha presentado las denuncias ante la Fiscalía y que ha aportado los documentos y soportes correspondientes. “La Fundación Universitaria San José hace un llamado respetuoso y urgente a las autoridades competentes, y en particular a la Fiscalía General de la Nación, para que este caso sea tramitado con la debida celeridad, con el fin de lograr su total esclarecimiento”, comunicó.

Apuntó, además, que continúa fortaleciendo sus sistemas internos de auditoría, verificación y trazabilidad digital. También dijo estar avanzando en un proceso de modernización institucional para incorporar tecnologías de inteligencia artificial orientadas a garantizar la transparencia de sus procesos.

¿Qué más ha pasado con la Fundación San José?

En los últimos días se han conocido nuevas denuncias en contra de esta institución. Por un lado, la representante a la Cámara Catherine Juvinao señaló que 24 personas habrían recibido sus diplomas de manera irregular por parte de la San José. Por su parte, la representante Jennifer Pedraza aseguró que Juliana Guerrero, quien aspiró a ser viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad, realizó tres pagos a la Fundación días después de haber obtenido sus títulos.

En consecuencia, el pasado miércoles, el Ministerio de Educación recordó que desde el pasado 10 de noviembre de 2025 abrió una investigación a la Fundación San José, basándose en diferentes requerimientos y visitas que la cartera adelantó durante el año pasado. El proceso de indagación ha incluido a los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, ex secretario general y cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución.

Como hemos contado en estas páginas, el Mineducación está preparando un informe con los resultados de la investigación. Aunque la cartera esperaba publicarlo antes de que finalizara 2025, hasta ahora no se conoce el documento. Por el momento, ha dicho que el pronunciamiento oficial, los hallazgos y las decisiones que se adoptarán serán comunicadas una vez finalice la etapa de inspección.

