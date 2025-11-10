Mineducación abre investigación a Fundación San José por Juliana Guerrero y dos casos más

Juliana Guerrero sería la nueva viceministra de la Juventud. Foto: Gustavo Torrijos

El Ministerio de Educación acaba de publicar una resolución en la que ordena abrir una investigación preliminar contra la Fundación de Educación Superior San José “con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”.

La resolución, conocida por El Espectador, señala que el Grupo de Medidas Preventivas del ministerio evidenció presuntas irregularidades en los casos de tres estudiantes que, presuntamente, obtuvieron su título “dos de ellos sin presentar el correspondiente examen de estado y uno con fecha de presentación del examen posterior a la expedición del título”.

Esos estudiantes son Laura Julieth Martínez Morales, Juliana Andrea Guerrero Jiménez y Carlos Alberto Mendoza Siachoque. Es importante recordar que Guerrero aspira a ser viceministra de Juventud en el Ministerio de la Igualdad.

Según se lee en la resolución 21551 del 10 de noviembre, las indagaciones adelantadas por el grupo, darían cuenta, de manera preliminar, que la expedición de los títulos de los tres estudiantes reseñados se habrían dado “presuntamente sin cumplir los requisitos para ello”, vulnerando disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior.

En concreto, recoge la resolución, uno de los requisitos establecidos por la misma institución educativa para expedir un título es la “presentación de las Pruebas Saber TyT o la Saber Pro”, dependiendo del nivel de formación.

Sin embargo, según encontró la indagación del Mineducación a pesar de que Juliana Andrea Guerrero obtuvo su título de Contaduría Pública y un tecnólogo en Gestión Contable y Tributaria el 5 de julio de 2024, no se evidenció presentación alguna del examen del estado.

Un caso similar al de Carlos Alberto Mendoza, quien recibió el título de tecnólogo en Producción de Medios Publicitarios el 21 de diciembre de 2024, aunque tampoco se evidenció que haya presentado el examen obligatorio.

Con respecto al caso de Laura Julieth Martínez (@LaJulietaMM, en X —antes Twitter—), el ministerio encontró que se habría graduado dos días antes a la fecha de aplicación del examen, en julio de 2024.

Con estas pruebas, recopiladas por funcionarios del Mineducación en septiembre de este año, la cartera resolvió abrir una investigación administrativa preliminar contra varios funcionarios de la Fundación San José, entre esos los directivos, representantes legales, consejeros y revisores fiscales.

Emilio Esneider Forero, profesional especializado de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación Nacional, será el funcionario encargado de adelantar la investigación en el marco del proceso administrativo sancionatorio.

