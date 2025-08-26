Mineducación responde a alerta por riesgo en servicio de alimentación escolar

Programa de Alimentación Escolar. Foto: Cortesía

Luego de que la Contraloría alertara sobre un riesgo en la financiación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), que podría llevar a su suspensión desde septiembre de 2025, el Ministerio de Educación se pronunció. A través de un comunicado, la cartera indicó que el Gobierno, entre 2022 y 2025, ha incrementado los recursos destinados a este programa, “con un enfoque claro en ampliar su cobertura y mejorar la calidad del servicio en los territorios”.

“Los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN), canalizados a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), pasaron de 1,26 billones de pesos en 2022 a 2,13 billones en 2025, lo que representa un aumento del 68%. En el 2026 se destinarán 2,9 billones de pesos para la implementación del PAE en el país”, se lee en el documento.

El Mineducación recordó que el PAE también se financia con recursos del Sistema General de Participaciones, recursos de regalías y aportes de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC), con base en principios de coordinación y coparticipación. Las ETC, además, deben asegurar la operación del programa en sus respectivas zonas y que el servicio se preste desde el primer día del calendario académico, sin interrupciones durante todo el año.

La cartera aseguró que “persisten preocupaciones sobre la capacidad de ETC para garantizar su implementación efectiva y oportuna en los territorios” y listó algunas de las decisiones de estas entidades que, señaló, han impactado negativamente el desarrollo del PAE. El Mineduación apuntó que los aportes por parte de las ETC han decrecido desde 2021 y que se han evidenciado deficiencias en sus procesos de planeación (con coberturas estancadas o reducidas).

También aseveró que las decisiones sobre los contratos y distribución no han respondido adecuadamente a los criterios de priorización de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) ni a las condiciones particulares de cada territorio. El Mineducación agregó que persisten debilidades para definir los costos asociados a la prestación del servicio.

“Estas decisiones sumadas a anteriores prácticas institucionales de fragmentación de la asignación de los recursos a las ETC, por las que se esperaba que el Gobierno Nacional en el segundo semestre realizará una nueva asignación, han generado unas condiciones de riesgo de la continuidad de la prestación del servicio de Alimentación Escolar”, subraya el comunicado.

Ante la situación, el Gobierno anunció que desplegará las siguientes medidas:

Se delegará a la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar - Alimentos para Aprender - UApA, la Inspección y Vigilancia de los recursos asignados por el Gobierno Nacional al Programa de Alimentación Escolar buscando garantizar el uso eficiente de los recursos del PAE en las ETC.

Se exigirá a las ETC el cumplimiento estricto del parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 2167 de 2021, que ordena incrementar los aportes propios en términos reales.

Se impulsará, en coordinación con los entes de control, la aplicación de las medidas correspondientes a quienes incurran en irregularidades en la gestión de recursos, garantizando que estos fondos, fundamentales para el bienestar de la niñez colombiana, sean utilizados de manera íntegra y transparente.

Se implementarán mecanismos de publicidad y trazabilidad para fortalecer la participación ciudadana y el control social, para que la sociedad civil, las familias y las comunidades educativas puedan ejercer veeduría activa sobre el PAE.

