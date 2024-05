Mineducación rechazó la posesión ante notaría del rector de la U. Nacional

La ministra asegura que se ha demorado en firmar el acta por “la resistencia de la Secretaría General de la universidad”, pues, sin justificaciones razonables, dice, no han incorporado las observaciones enviadas por su cartera. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Minutos después de que se conociera que Ismael Peña se posesionó como rector de la Universidad Nacional ante la Notaría 14, en Bogotá, la ministra de Educación, Aurora Vergara, se pronunció: “Cualquier maniobra para la posesión del rector designado de la Universidad Nacional, que no sea respetuosa de la legalidad y validez del procedimiento establecido, debe ser rechazada”, señaló la ministra a través de un comunicado.

Cabe resaltar que la posesión de Peña estaba prevista para este jueves (2 de mayo), en la sede de Tumaco. Sin embargo, como habíamos contado en esta nota, para que se pudiera llevar a cabo, hacía falta que la ministra de Educación firmara el acta en la que se explica cómo fue la sesión del Consejo Superior Universitario (CSU) en la que se llevó a cabo la designación de Peña.

Pero, hasta este momento, la ministra Vergara no ha firmado el acta pues, como supo El Espectador, considera que no cumple con la petición de transparencia que la comunidad educativa ha realizado. En el documento, le dijeron desde esa cartera a este diario, las intervenciones durante la sesión no están identificadas y se limitan a señalar “un consejero dijo” o “una consejera votó”, por poner un par de ejemplos. Una versión posterior sí identificaba las participaciones de las consejeras, pero solo de las que fueron delegadas por el presidente Gustavo Petro.

De hecho, ese es un punto en el que insiste la cartera dirigida por Vergara en el reciente comunicado: “las discusiones que se dan en el marco del CSU en el marco de un ejercicio democrático, deben ser transparentes y públicas para la comunidad universitaria, en particular, y para el país, en general”.

También enfatiza en que ni ella ni las dos delegadas del presidente la han firmado porque consideran que el acta todavía no es transparente: “las personas integrantes del CSU que no encuentran reflejado el debate o las discusiones en el acta de elección y posesión, pueden abstenerse de firmarla hasta que dicho documento contenga, en aras de la transparencia, todas las constancias que durante la votación se realizaron por parte de los miembros del Consejo, lo que incluye aquellas relacionadas con el cambio de metodología y las votaciones expresadas por parte de los consejeros”.

Además, en el reciente comunicado, la ministra asegura que se ha demorado en firmar el acta por “la resistencia de la Secretaría General de la universidad”, pues, sin justificaciones razonables, dice, no han incorporado las observaciones enviadas por su cartera.

Sobre la posesión de Peña ante la Notaría 14, el ministerio señaló que “no puede convalidarse la idea de posesionar al designado sin el cumplimiento de todos los requisitos, pues se trata de la ruptura, no solo del procedimiento, sino del principio democrático, la legalidad del proceso y la validez del acto mismo de elección”, y agregó que el cumplimiento del reglamento y los requisitos formales, son una garantía de principios y no “simples medios susceptibles de interpretación”.

Otro de los aspectos que aborda el comunicado, tiene que ver con que, en días anteriores, la Secretaría General de la Universidad le regresó a la ministra el acta, asegurando que esta ya contaba con la firma de cinco de los ocho miembros del CSU.

“No es cierta la afirmación de que es posible darle validez al acta de elección con la firma de solo cinco de los ocho miembros. No puede darse validez a un acta que, en concepto de este Ministerio, no consigna de manera íntegra y transparente las discusiones, constancias y sentido de las votaciones que se dieron en el marco de la elección, como lo define el artículo 20 del Acuerdo 019 de 2022″, asegura la ministra.

Por último, Vergara asegura que no ha sido su voluntad afectar la institucionalidad de la universidad y recuerda que “el vencimiento del periodo de la actual rectora no afecta la continuidad de la universidad”.

