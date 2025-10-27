Mineducación se retira de la sesión que elegiría al rector de la U. del Atlántico

El Gobierno, junto con representantes de profesores y de los exrectores, se levantó a la sesión del Consejo Superior Universitario de la U. del Atlántico alegando irregularidades en el proceso. El presupuesto que maneja cada año este plantel es una de las razones que explican por qué el cargo resulta tan atractivo. Foto: Universidad del Atlántico

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Ministerio de Educación y los representantes de los exrectores y los profesores se levantaron de la sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario de la Universidad del Atlántico, en la que se tenía agendada la elección del próximo rector de la institución educativa para el periodo 2025-2029.

Según explicaron fuentes del Ministerio de Educación, el descontento se debe a que no se presentaron para la sesión a las respuestas de recusaciones por parte de la Procuraduría contra algunos de los candidatos. Según funcionarios del ministerio, una parte del CSU proyectó continuar con el proceso de elección a pesar de no contar con estos soportes.

A esto se suma, a que se recibieron denuncias y tutelas por dudas en torno a la habilitación de Leyton Daniel Barrios, uno de los candidatos al cargo. No obstante, según el ministerio, tampoco se conocen las respuestas en torno a esta controversia, a pesar de que la cartera solicitó claridades sobre este asunto el pasado 23 de octubre.

Según explicó la cartera de Educación, en cabeza de Daniel Rojas, “la solicitud se basa en denuncias recibidas para al proceso de elección y designación del rector, entre estas por parte del sindicato SINTRAUDEA, en la que se advierte sobre presuntas irregularidades en la acreditación de los requisitos exigidos por el Estatuto General de la Universidad. En particular, se cuestiona si el señor Barrios cumple con el requisito de haber ejercido funciones docentes universitarias o administrativas en cargos directivos por un mínimo de cuatro años”, explicó, a través de un comunicado, el Ministerio de Educación.

Por estas razones, el Gobierno Nacional, y los representantes de los exrectores y los docentes, se levantaron de la sesión y dejaron constancia de las irregularidades en este proceso. Y según funcionarios de la cartera, los otros miembros del CSU continúan realizando la sesión extraordinaria, en la que está agendada la elección de rector.

Es de recordar que este domingo 26 de octubre el Ministerio de Educación solicitó a la Universidad del Atlántico abstenerse que no se incluyera en el orden del día la designación del rector, hasta que no se resolvieran las recusaciones por parte de la Procuraduría.

La puja política por la rectoría de la Universidad del Atlántico

El proceso de designación de rector, como hemos contado en estas páginas, ha estado marcado por una puja política que enfrenta al poder político regional, representado en el clan de los Char, con el Gobierno Nacional, puntualmente Armando Benedetti, ministro del Interior.

Una de las razones que explican por qué es tan atractivo este cargo es por la plata: La Universidad del Atlántico maneja un presupuesto que asciende cada año a medio billón de pesos. Para que lo dimensione, eso es más que el presupuesto de Ministerios como el de Ciencia, que fue de alrededor de COP $300.000 millones en 2024.

Estas razones han hecho que este cargo sea codiciado por los principales clanes políticos de la región, como los Name, los Gerlein o los Char. Además, ad portas de la campaña electoral que elegirá al próximo presidente, se trata de un fortín clave.

A este tramo final del camino por la rectoría llegan Danilo Hernández (exrector y ficha de Arturo Char); Leyton Barrios (actual secretario de Educación del Atlántico y exconcejal de Cambio Radical, quien es apoyado por Fuad Char); Wilson Quimbayo (quien recibe el respaldo de Benedetti); Álvaro González (actual vicerrector de Bienestar Universitario y quien, al parecer, también cuenta con el voto de los Char); y el docente Alcides Padilla.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚