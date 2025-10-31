Ministerio de Educación abre proceso sancionatorio a la Universidad del Atlántico

Desde el jueves, 30 de octubre, se han presentado enfrentamientos en la Universidad del Atlántico. Foto: Archivo particular y El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un breve video, el ministro de Educación, Daniel Rojas, anunció en la tarde de este 31 de octubre, que esa cartera abre un proceso sancionatorio a la Universidad del Atlántico, la más grande del Caribe colombiano, luego de que la elección del rector provocara intensas protestas en la comunidad universitaria.

“Respetando la autonomía universitaria, pero atendiendo a la función constitucional y legal del Ministerio de Educación, corrí traslado al grupo sancionatorio de la Subdirección de Inspección y Vigilancia para que actúen de manera inmediata frentea las denuncias, irregularidades e inconformidades que hemos recibido frente al proceso de elección de rector en esta universidad”, aseguró Rojas.

(Lea Los Char, Petro y el nuevo rector: ABC para entender la discordia en la U. del Atlántico)

Así mismo, aclaró que tanto la delegada de ese ministerio, como la de Presidencia se separaron de ese proceso, en el cual resultó electo Leyton Barrios, cercano a la casa política de los Char. Lo mismo hicieron dos consejeros más. El presupuesto que maneja esa institución de educación superior es de cerca de COP 445.000 millones.

Al tiempo que pidió acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, hizo un llamado a las autoridades locales para que “$445.000 millones. contra manifestantes, estudiantes y profesores y que sea el diálogo el camino para resolver las inconformidades”.

Según Rojas, estarán pendientes del pliego que emita la asamble multiestamentaria que ya se declaró en paro indefinido. También señaló que van a crear un grupo de alto nivel para resolver las peticiones de ese pliego.

Procuraduría abre indagación por excesivo uso de fuerza

En la tarde de este viernes, la Procuraduría también anunció que abrió indagación por presunto uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en la Universidad del Atlántico.

“La Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico indaga si los uniformados habrían hecho un uso excesivo de la fuerza utilizando gases lacrimógenos y aparentemente autorizando el sobrevuelo de un helicóptero, lo que podría constituir una transgresión a la autonomía universitaria y afectar la seguridad de la comunidad educativa. Con la apertura de la indagación previa, el órgano de control busca esclarecer los hechos, ocurridos este 30 de octubre”, señaló en un comunicado.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚