No hay registro de que Juliana Guerrero presentara las pruebas Saber Pro o TyT: ICFES

Juliana Guerrero había sido nombrada como viceministra de la Juventud. Foto: Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), por medio de una certificación, señaló que “no se encontró registro a nombre de la ciudadana Juliana Andrea Guerrero Jiménez (...) de haber presentado el Examen de Estado de la Educación Superior - Saber Pro, ni el Examen de Estado de la Educación Técnica y Tecnológica - Saber TyT”.

(Lea: Madrugar menos para ir al colegio, pero sin echar en saco roto el contexto colombiano)

Según explicó la entidad, esta información fue verificada por Luis Rodrigo Cadavid, director de Tecnología e Información del ICFES, dependencia responsable de la plataforma Prisma, donde se almacenan los registros oficiales de inscripción y presentación de todas las pruebas que realiza la institución.

Sin embargo, el ICFES aclaró que en la misma base de datos sí figura un registro de inscripción vigente desde el 26 de julio, correspondiente a la presentación del Examen Saber Pro en el programa de Contaduría Pública. La aplicación de esta prueba “se encuentra programada, según el cronograma institucional, para el 9 de noviembre de 2025″, señalo el ICFES.

Esta certificación fue emitida en respuesta a un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, interpusiera un derecho de petición al ICFES.

(Puede leer: Icetex responde a acusaciones sobre contratos y dice que reforma a la entidad no es viable)

El objetivo de Pedraza era verificar la autenticidad de un supuesto certificado que circulaba en redes sociales, en el cual se afirmaba que Guerrero había presentado tanto la prueba Saber Pro como las Saber TyT. En el documento, Pedraza solicitó además las fechas exactas en las que supuestamente se habían realizado dichos exámenes.

El ICFES respondió que no podía divulgar esa información, argumentando que hacerlo implicaría una violación de la Ley de Habeas Data, que protege los datos personales de los ciudadanos. Ante la negativa, el caso fue remitido al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que finalmente ordenó la verificación oficial de los registros.

La controversia en torno a este caso se remonta a comienzos de septiembre, cuando Pedraza denunció públicamente que Juliana Guerrero, quien acababa de ser nombrada viceministra de Juventudes en el Ministerio de Igualdad, no habría presentado el examen Saber Pro, requisito legal para obtener un título profesional.

(Le puede interesar: Cursos del SENA: hay disponibles más de 800 programas en Bogotá)

Las dudas surgieron luego de que se conociera que, al postular su hoja de vida para el cargo, Guerrero modificó su formación académica en menos de dos semanas. En un primer momento, declaró tener una formación técnica, pero poco después añadió un título profesional como contadora de la Fundación Universitaria San José.

El 25 de septiembre, tras las denuncias, la Fundación San José anunció la anulación del título de contadora de Guerrero, al determinar que no cumplió con todos los requisitos necesarios para graduarse.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚