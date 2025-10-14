Cursos del SENA: hay disponibles más de 800 programas en Bogotá Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por medio de su página web, anunció que abriría una nueva oferta de cursos gratuitos, los cuales realizarán de forma presencial en la Regional Distrito Capital, ubicada en Bogotá. En total, son 800 los cursos disponibles.

De acuerdo con la entidad, esta oferta cuenta con programas que tienen una duración entre 20 y 144 horas y aclara que todos son gratuitos. Estos son algunos de los cursos que estarán disponibles:

¿Qué cursos están disponibles en esta convocatoria del SENA?

📚 Tecnologías digitales

- Ciberseguridad (96 horas)

- Visualización de datos usando Power BI (48 horas)

- Excel intermedio (20 a 48 horas)

- Manejo de herramientas de marketing digital (144 horas)

- Creación de contenidos digitales para redes sociales (60 horas)

- Diseño web con HTML y CSS (80 horas)

📚 Deporte y recreación

- Natación estilo libre (40 horas)

- Pilates con balón (40 horas)

- Programas de actividad física en adultos mayores (60 horas)

- Acondicionamiento físico para la salud (48 horas)

📚 Gastronomía y artes culinarias

- Cocina colombiana (40 horas)

- Preparación de postres nacionales (40 horas)

- Coctelería tropical (40 horas)

- Cocina fría nacional e internacional (120 horas)

- Cocina saludable (60 horas)

- Panadería artesanal (60 horas)

📚 Administrativos y emprendimiento

- Etiqueta y protocolo empresarial (20 horas)

- Servicio al cliente (40 horas)

- Comunicación asertiva en el entorno laboral (30 horas)

- Emprendimiento y plan de negocios (60 horas)

- Contabilidad básica (60 horas)

📚 Moda, arte y artesanías de oficio

- Elaboración de bolsos en cuero con técnica de patchwork (48 horas)

- Confección de prendas deportivas (80 horas)

- Patronaje asistido por computador (80 horas)

- Técnicas de bordado tradicional (40 horas)

- Diseño y elaboración de bisutería (40 horas)

- Cerámica decorativa (60 horas)

- Técnicas básicas de carpintería (80 horas)

- Pintura artística y decorativa (60 horas)

- Elaboración de productos en fibras naturales (48 horas)

¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos del SENA?

- Deberá ingresar a la página web de Betowa.

- Revisar la lista de programas disponibles y luego elegir el que más le interese.

- Deberá seleccionar la opción de ‘Inscribirse’.

- Recuerde que si ya tiene registro en Sofía Plus, deberá usar los mismos datos para ingresar. En caso de que no lo tenga, seleccione ‘Registrarse’ y diligencie el formulario.

¿Cuáles requisitos son obligatorios para la convocatoria del SENA?

- Esta convocatoria está dirigida a aprendices y ciudadanos que buscan fortalecer habilidades laborales y personales.

Si quiere mayor información, puede visitar el sitio web del SENA o comunicarse a este número (601) 7366060 en Bogotá.

