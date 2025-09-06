No he pensado en renunciar: Múnera tras fallo del Consejo de Estado

El 6 de junio de 2024, Leopoldo Múnera fue designado como rector de la Universidad Nacional. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Consejo de Estado emitió un fallo que se estaba esperando desde finales de julio: el que determinaba si la designación de José Ismael Peña como rector de a Universidad Nacional para el período 2024 - 2027 había sido legal. Aunque la Sección Quinta del alto tribunal concluyó que el proceso, que se llevó a cabo el 21 de marzo de 2024, fue legal, añadió que esto no representaba su reintegro al cargo.

