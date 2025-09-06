No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Educación
No he pensado en renunciar: Múnera tras fallo del Consejo de Estado

Aunque el alto tribunal señaló que la designación de José Ismael Peña era legal, no regresará por ahora a la rectoría de la Universidad Nacional. Aún falta la respuesta de otra demanda en la que se pide la nulidad del proceso de elección de Múnera. En entrevista con este diario, Múnera aseguró que respetará y acatará la decisión que se emita.

Paula Casas Mogollón
Paula Casas Mogollón
06 de septiembre de 2025 - 02:16 p. m.
El 6 de junio de 2024, Leopoldo Múnera fue designado como rector de la Universidad Nacional.
El 6 de junio de 2024, Leopoldo Múnera fue designado como rector de la Universidad Nacional.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El Consejo de Estado emitió un fallo que se estaba esperando desde finales de julio: el que determinaba si la designación de José Ismael Peña como rector de a Universidad Nacional para el período 2024 - 2027 había sido legal. Aunque la Sección Quinta del alto tribunal concluyó que el proceso, que se llevó a cabo el 21 de marzo de 2024, fue legal, añadió que esto no representaba su reintegro al cargo.

Paula Casas Mogollón

Paula Casas Mogollón

