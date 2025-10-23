Nuevamente se registraron disturbios en la Universidad Nacional

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) tuvo que intervenir. /Imagen de referencia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Hacia el final de la tarde de este miércoles, 22 de octubre, se reportaron nuevos disturbios en al Universidad Nacional, sede Bogotá. Los hechos ocurrieron específicamente sobre la carrera 30, donde un grupo de encapuchados generara disturbios que afectaron la movilidad de la zona.

Según el reporte de las autoridades locales, estas personas lanzaron piedras y artefactos incendiarios a los equipos distritales. “De igual forma, intentaron vandalizar la estación de Transmilenio de la Universidad Nacional”, dijo el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila.

Por esta razón, el alcalde Carlos Fernando Galán ordenó la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) en inmediaciones de la universidad. La movilidad también se vio afectada. Transmilenio tuvo que suspender de manera temporal su operación en las estaciones 7 de agosto, Movistar Arena, Campín UAN, Universidad Nacional y Av. el Dorado.

Este hecho se suma a otra serie de eventos que se han registrado en la U. Nacional en los últimos días: amenazas de uso de artefactos explosivos contra la Ciudad Universitaria, violencia política de personas encapuchadas ejercida contra las candidaturas a la representación estudiantil de la facultad de ingeniería de la sede Bogotá, manifestaciones violentas realizadas en el parqueadero de la hemeroteca, intimidaciones circuladas por redes y en las inmediaciones del campus por un grupo de personas autodenominadas reservistas, y amenazas contra la División de Vigilancia y Seguridad (DVS).

Sobre este último hecho, la DVS publicó un comunicado donde manifestó que algunos de sus integrantes habían recibido amenazas de muerte mientras desarrollaban sus funciones. Las amenazas han ido desde mensajes en redes sociales hasta grafitis en paredes del campus, y amenazas directas que, según afirman en el comunicado, constituyen “un atentado no sólo contra nuestras vidas, sino contra el principio de autonomía universitaria y el derecho a trabajar en condiciones dignas y seguras”.

Ante estos hechos, el rector Leopoldo Múnera emitió un comunicado en el que rechazó estas acciones. “Ninguna forma de amenaza, provocación o manipulación mediática puede tener cabida en una institución cuya razón de ser es el pensamiento libre, la deliberación y el respeto por la diferencia”.

