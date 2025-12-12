Nuevo rector de la U. Distrital dice que volverán a repetir las ceremonias de grado

Rector de la Universidad Distrital de Colombia Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Después de dos días de ser posesionado como rector de la Universidad Distrital, José Lizcano Caro dio a conocer cuáles serán sus prioridades para el periodo 2025- 2029. Para Lizcano, algo que se debe solucionar en los próximos días es el tema de los diplomas que se entregaron la semana pasada sin firmas.

Según contó el nuevo rector en una entrevista a la emisora de la universidad, LAUD, la reciente entrega de diplomas sin firma a un grupo de graduandos fue “un impase que no debía haberse presentado”.

Por esto, su primer acto administrativo será la firma de todos los títulos, y además informó que van a “tomar las medidas para que los eventos que se adelantaron la semana anterior se repitan en el transcurso de estos días con las formalidades del caso”, dijo Lizcano.

El nuevo rector detalló que será una ceremonia sencilla y que, en el caso de los estudiantes que no puedan asistir se les guardará el diploma. Esto quiere decir que, además, la fecha de los diplomas cambiará “porque no pueden tener una anterior”.

Lizcano también mencionó que ordenará una revisión inmediata de los temas financieros que “presentan retrasos significativos”, y requieren decisiones de corto plazo para asegurar el funcionamiento de la Institución. Asimismo, informó que que iniciará gestiones ante la Secretaría de Hacienda de Bogotá y el Gobierno Nacional para garantizar los recursos económicos y financieros para que la institución educativa pueda iniciar con estabilidad la vigencia 2026.

Una posesión en medio de controversias

El pasado 24 de noviembre, el Consejo Superior Universitario (CSU), la máxima autoridad de la institución, designó a José Lizcano como rector. Sin embargo, su posesión se dio hasta el 10 de diciembre en medio de una sesión extraordinaria en la que participaron solo cinco de los ocho integrantes del consejo. La secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, por ejemplo, no asistió, a pesar de que preside el órgano y era la encargada de liderar la posesión.

La principal razón de la demora, según cuenta cuenta David Reyes, representante estudiantil ante el CSU, era porque estaban esperando la respuesta a una serie de derechos de petición y tutelas que cuestionaban si la hoja de vida de Lizcano, profesor de la Facultad de Medio Ambiente, cumple realmente con los requisitos para ocupar el cargo.

La Secretaría de Educación de Bogotá pidió un concepto a su Oficina Asesora Jurídica (OAJ) para entender cómo proceder ante la designación de Lizcano y la avalancha de documentos que solicitan revisar su habilitación. La respuesta, de seis páginas, es prudente, pero contundente, pues recomienda no avanzar con la posesión mientras persista la incertidumbre sobre el cumplimiento de requisitos.

Pese a esta respuesta, Lizcano fue “designado a través de la Resolución 021 del 24 de noviembre de 2025, luego de un proceso desarrollado conforme a la normatividad institucional definida en el Acuerdo 04 del 5 de mayo de 2025 (Estatuto General) y la Resolución 011 del 24 de julio de 2025″, explicó la institución en un comunicado.

