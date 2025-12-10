Universidad Distrital: en medio de controversias, posesionan a José Lizcano como nuevo rector

La Universidad Distrital maneja al año un presupuesto de COP 650.000 millones. Foto: Archivo - Gustavo Torrijos

En medio de una sesión extraordinaria del Consejo Superior de Educación (CSU), el máximo órgano de decisión de las universidades públicas del país, de la Universidad Distrital, José Lizcano Caro fue posesionado como rector de para el período 2025 - 2029.

Según le confirmó una fuente del CSU a El Espectador, la reunión se llevó a cabo con solo cinco de los ocho integrantes del consejo. La secretaria de Educación de Bogotá, Isabel Segovia, por ejemplo, no asistió, a pesar de que preside el órgano y era la encargada de liderar la posesión.

Como contamos hace unos días en estas páginas, la Secretaría, en medio de la controversia que ha rodeado la designación de Lizcano y de los múltiples documentos que piden revisar su habilitación, solicitó un concepto a su Oficina Asesora Jurídica (OAJ).

La respuesta, de seis páginas, es prudente pero clara, pues recomienda no avanzar con la posesión mientras persista la incertidumbre sobre el cumplimiento de los requisitos. También señala que, si continúan las dudas, la Secretaría puede abstenerse de participar en el acto y dejar que el CSU decida si mantiene la designación o si solicita su revocatoria mientras se resuelve el debate jurídico.

Junto a Segovia tampoco asistió Ana María Nates Rodríguez, representante del presidente de la República. David Reyes Pinto, delegado de los estudiantes, se retiró antes de que terminara la sesión.

La sesión se llevó a cabo con Roberto Vergara Portera, representante de los exrectores; Fernando Vita Suárez, representante del Sector Productivo; José Ignacio Rodríguez, representante de las Directivas Académicas; José Manuel Flórez, representante de los Profesores; y Deysi Aparicio, delegada del Ministerio de Educación. También estuvo Carlos Rodríguez, representante Suplente de los Egresados.

La posesión fue liderada finalmente por Roberto Vergara Portela, representante de los exrectores, quien formalizó el acto. Lizcano fue “designado a través de la Resolución 021 del 24 de noviembre de 2025, luego de un proceso desarrollado conforme a la normatividad institucional definida en el Acuerdo 04 del 5 de mayo de 2025 (Estatuto General) y la Resolución 011 del 24 de julio de 2025″, explicó la institución en un comunicado.

Tras el acto, el nuevo rector se pronunció. Dijo que su prioridad será conformar los equipos encargados de impulsar las reformas propuestas para la institución y fortalecer el diálogo con espacios como la Asamblea Universitaria y las representaciones de los distintos sectores.

“Vamos a abrir asambleas para que cada uno de los estamentos participe y vamos a organizar una gran asamblea cuatriestamentaria para que entre todos revisemos la situación de la universidad”, añadió Lizcano, quien venía desempeñándose como profesor de la Facultad de Medio Ambiente.

La controversia de su designación, como hemos contado antes, surgió por una serie de dudas en torno a su hoja de vida. En la comunidad universitaria persiste la inquietud sobre si realmente cumple con los requisitos para ocupar el cargo.

Para Carlos Toledo, profesor de Ingeniería, el comité terminó sumando funciones que ya hacen parte del rol para completar el tiempo de experiencia exigido. “Es como si a un periodista le dieran una certificación extra por asistir a consejos de redacción. Eso ya hace parte de su trabajo”, señalaba en ese entonces.

A esas dudas se suma otro reparo. Algunas certificaciones laborales no fueron expedidas por la Oficina de Talento Humano, la única competente para hacerlo, sino por otras dependencias.

Lizcano, por su parte, respondió en entrevista con este diario que sus certificaciones suman más de 15 años de experiencia en cargos académicos y administrativos, y que su hoja de vida ha pasado por más de diez revisiones de diversos comités sin que se haya encontrado, hasta ahora, alguna irregularidad. “Quiero dejar muy claro que tengo los resultados para ser rector”, afirmó.

Sin embargo, en respuesta a un derecho de petición, la Vicerrectoría Académica concluyó que Lizcano no cumple con el requisito de al menos cuatro años de experiencia en dirección administrativa en instituciones de educación superior. “El aspirante registra desempeños en cargos directivos en IES por un tiempo aproximado de 2 años y 1 mes”, se lee en uno de los apartados del documento.

