Polémica porque prohíben usar lenguaje inclusivo en las escuelas de Buenos Aires

Horacio Rodríguez Larreta, alcalde de Buenos Aires, anunció hoy la prohibición del lenguaje inclusivo en jardines, primarias y secundarias públicas y privadas de la ciudad. Según el alcalde, el lenguaje inclusivo simplifica la forma en que los menores aprenden y asegura que la prohibición ayudará a revertir la mala comprensión lectora de los estudiantes causada por la pandemia.

En una rueda de prensa, Rodríguez apuntó que “en la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices muestran que es urgente; no podemos perder un día más”, refiriéndose a las últimas pruebas de Lengua en la que los malos resultados aumentaron en un 65% con respecto a 2019. Por su lado, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, dijo en otra rueda de prensa que “tenemos que mejorar, pero eso no se hace prohibiendo. Mejorar es que no haya violencia, que no haya femicidios, que no haya desigualdad, ni discriminación”. Perczyk también dijo que esta medida le recordaba al franquismo, que prohibió a los niños escribir con la mano izquierda: “con eso pensaban que corregían algo y las causas son más profundas. Acá tenemos mucho que mejorar, tenemos que lograr una sociedad igualitaria, que todas las chicas pueden ir en las mismas condiciones que los varones”.

La resolución prohíbe el uso de la letra “e”, la “x” y el signo “@” para asociarlos al género no binario o al plural, como por ejemplo “todxs”, y especifica que los profesores “deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”. (Lea: Deserción en educación preescolar fue la que más aumentó durante la pandemia: DANE)

Rodríguez añadió ante la prensa que “los docentes tienen que respetar las reglas del idioma español, tanto cuando están al frente del aula como cuando se dirigen en comunicaciones a los chicos o a sus familias”.

La directora de la Academia de Letras, Alicia María Zorrilla, expresó en una entrevista con La Nación que la decisión del alcalde le pareció “sensata y responsable porque una lengua que nos interrelaciona, que nos comunica, nunca excluye”. La académica señaló que “el masculino genérico es un masculino gramatical que nos compete a todos: hombres, mujeres y toda la diversidad sexual”.

Por su lado, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad, escribió en un trino que “las escuelas deben ser ámbitos inclusivos y democráticos que respeten la libertad y la diversidad”. (Lea: Revelan diarios inéditos de antropóloga que les contó a los colombianos cómo funcionan sus familias)

Laura Velasco, legisladora de Buenos Aires, se sumó diciendo que esta prohibición era “fascista” y que “en una nueva expresión de autoritarismo contra la comunidad educativa por parte de una ministra (Soledad Acuña) que piensa más en cómo llamar la atención para proyectarse electoralmente, para competir con la derecha más rancia y reaccionaria que cuestiona la ESI y la perspectiva de género”.

La ministra de Educación de Buenos Aires, Soledad Acuña, acompañó al alcalde en la rueda de prensa y manifestó que “no les pedimos permiso a los sindicalistas para tomar decisiones en materia educativa, tomamos decisiones sobre evidencias y consultando a especialistas”. (Lea: La polémica que desató el académico citado por el autor del tiroteo en Buffalo)

