Primeras pistas de cómo se autorregulan los niños colombianos en el uso de redes sociales

En Colombia, el 77 % de las personas de cinco y más años reportaron poseer teléfono celular. / El Espectador. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A finales de marzo, un fallo emitido por un jurado en Estados Unidos generó revuelo a nivel mundial por apoyar una gran preocupación de padres e investigadores en los últimos años: los efectos nocivos, y particularmente adictivos, de las redes sociales en los niños, niñas y adolescentes en el mundo.

En la decisión, que detallamos en esta nota, el jurado asegura que tanto Instagram (de propiedad de Meta) y YouTube (de...