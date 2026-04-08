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Primeras pistas de cómo se autorregulan los niños colombianos en el uso de redes sociales

A pesar de los riesgos y efectos nocivos que pueden tener las redes sociales en los niños, niñas y adolescentes, una reciente investigación en Chile y Colombia encontró que los menores estarían desarrollando estrategias para limitar el tiempo que pasan en los dispositivos móviles. A pesar de algunas limitaciones, el estudio invita a entregar más herramientas a los menores y refuerza el rol central que juegan los cuidadores.

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Fernán Fortich
Fernán Fortich
08 de abril de 2026 - 12:20 a. m.
En Colombia, el 77 % de las personas de cinco y más años reportaron poseer teléfono celular. / El Espectador.
En Colombia, el 77 % de las personas de cinco y más años reportaron poseer teléfono celular. / El Espectador.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A finales de marzo, un fallo emitido por un jurado en Estados Unidos generó revuelo a nivel mundial por apoyar una gran preocupación de padres e investigadores en los últimos años: los efectos nocivos, y particularmente adictivos, de las redes sociales en los niños, niñas y adolescentes en el mundo.

En la decisión, que detallamos en esta nota, el jurado asegura que tanto Instagram (de propiedad de Meta) y YouTube (de...

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

Periodista con enfoque en temas ambientales, posthumanistas y sociales.@fernanfortichrffortich@elespectador.com
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