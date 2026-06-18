Profesores piden aplazar designación de rector de UdeA por posibles conflictos de interés

En el documento se le pidió al Ministerio de Educación emitir una declaración pública, expresa y verificable de neutralidad institucional frente a todas las candidaturas a la rectoría de la Universidad de Antioquia.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En un derecho de petición enviado al Ministerio de Educación, al Consejo Superior Universitario (CSU) y la Procuraduría, la Asamblea General del Profesorado de la Universidad de Antioquia (UdeA) solicitó aplazar la designación del nuevo rector de la institución educativa hasta que se verifiquen posibles conflictos de interés de uno de los candidatos al puesto.

Las dudas que expresaron los docentes de la UdeA giran en torno a la candidatura de Luquegi Gil Neira, exvicerrector general y el ganador de la consulta realizada a la comunidad educativa.

En contexto: Por vicio en el procedimiento, aplazan elección del rector de la Universidad de Antioquia.

En particular, los profesores señalan que, además de haber ocupado un alto cargo de dirección académico-administrativa, el nombre de Gil habría sido incluido entre los evaluados para asumir la rectoría reemplazante de la Universidad de Antioquia, en el marco de las medidas de vigilancia especial que el Ministerio de Educación (MEN) impuso a la institución a mediados de 2025. Esto último, aseguran, pone en duda la neutralidad de la cartera de Educación en el proceso.

"Esta circunstancia, sumada a su posterior nombramiento como vicerrector general en la administración transitoria y a su posterior inscripción como candidato a la rectoría, plantea un riesgo institucional que debe ser esclarecido, especialmente en relación con la neutralidad del MEN, la igualdad entre candidaturas y la posible ventaja derivada de su cercanía funcional con la autoridad que ejerce la vigilancia especial", se lee en el documento.

Además de esto, los docentes señalan que Gil Neira participó en actividades de promoción de su candidatura en los campus o espacios vinculados a la Universidad de Antioquia, en las cuales se habría presentado o promovido el proyecto denominado “Ciencias de la Vida”.

“Esta circunstancia resulta relevante porque, en el actual contexto de vigilancia especial, crisis financiera e intervención excepcional del MEN, la utilización electoral de un proyecto asociado al interés gubernamental puede generar una apariencia objetiva de alineamiento entre una candidatura rectoral y la autoridad que ejerce inspección y vigilancia sobre la universidad”, sostienen los docentes.

Frente a estos cuestionamientos, el candidato Gil Neira dijo, hace unas semanas, a El Espectador que respeta la posición de la representación profesoral y las dudas expresadas sobre su campaña, pero insiste en que “deberán presentar las pruebas o hacer las denuncias en los lugares pertinentes”.

¿Qué piden los docentes?

En el derecho de petición, la Mesa Ético Política de la Asamblea General del profesorado de la Universidad de Antioquia realizó 32 peticiones al MEN, la Procuraduría y el CSU.

Principalmente, se pidió al CSU que se abstenga de adelantar la designación rectoral, o se suspenda la decisión correspondiente, hasta tanto se verifiquen y resuelvan de estas las alertas.

Se solicitó también que “antes de cualquier votación de designación rectoral, el Consejo Superior Universitario requiera a cada integrante con derecho a participar, deliberar o votar para que manifieste expresamente si se encuentra incurso o no en conflicto de interés, causal de impedimento, deber de abstención o circunstancia que pueda afectar su imparcialidad, independencia o apariencia objetiva de neutralidad frente a alguna candidatura”.

Por su parte, se le pidió al Ministerio de Educación emitir una declaración pública de neutralidad institucional frente a todas las candidaturas a la rectoría de la Universidad de Antioquia.

“Si en las verificaciones administrativas se advierten posibles irregularidades disciplinarias, contractuales, fiscales, penales o de otra naturaleza, se solicita al MEN remitir de inmediato los soportes correspondientes a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación o la autoridad competente”, se lee en el documento.

Ni el Ministerio de Educación ni el CSU de la UdeA se han pronunciado por el momento sobre esta solicitud de los profesores. Así las cosas, la designación sigue programada para el próximo 24 de junio, apenas tres días después de la elección presidencial.

👩‍🏫📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre educación? Te invitamos a verlas en El Espectador. ✏📚